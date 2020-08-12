快訊

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

吳斯懷提四指標針貶美對台口惠實不至 兩項涉國防

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國民黨立委吳斯懷。圖/吳斯懷臉書粉絲頁
國民黨立委吳斯懷。圖/吳斯懷臉書粉絲頁

國民黨立委吳斯懷今以「美台關係假升溫，口惠實不至」為題在臉書貼文指出，近期有四項指標，足以證明美國對台灣口惠實不至，不但國軍未獲邀參加美軍環太平洋軍演，美國至今也未承諾派軍援台。而國防部所謂「自己的國家自己救」，只是「場面話」。

吳斯懷說，這四項指標分別是：美國貿易代表否決台灣加入（ FTA ）；美軍環太平洋軍演，國軍仍未獲邀參加。美國衛生部長訪台，未允諾優先提供疫苗。中共攻台戰略是「首戰即終戰」，美國至今未承諾派軍援台。

吳斯懷表示，美國國務院和國安委員會一直在推動與台灣的自由貿易協議，因為台灣對美豬美牛進口的限制，而遭到美國貿易代表否決。

他進一步說，白話文的意思：美國優先，台灣不開放美豬美牛進口，就別想加入（ FTA ）。「國際上沒有永遠的朋友、沒有永遠的敵人，只有永遠的國家利益」

吳斯懷貼文同時表示，美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演（ RIMPAC ），這個軍演是美國主導，在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，2020年環太平洋軍事演習將在8月17日至31日於夏威夷週圍海域舉行，美國已邀請25個國家參加，國軍仍未獲邀參加。

他解釋，白話文的意思：參議院的國會意見，只是建議並沒有約束力，邀請台灣參加與否要考慮美國國家利益！國防部只能繼續說場面話：國家安全不能依賴外援。國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救的精神，持續透過聯合情監偵作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達捍衛國家安全的重責大任。

吳斯懷貼文進一步表示，美國衛生部長訪台，雙方簽署「台美醫衛合作了解備忘錄」擴大合作項目，府院黨歡欣鼓舞。但被問到疫苗問題，他說在滿足美國國內需求後，會以公平方式提供給國際社會。

白話文的意思：美國人夠用後，再以公平方式提供給國際社會，台灣沒有優先採購權，甚至合作生產資格都沒有！前疾管局長蘇益仁認為如果美國無法解決台灣需求，這次衛生部長就白來了，這是非常務實的評論，但陳時中一天連兩次反批「白目」。被美國人利用了，還不許自己人的專業評論，真是夠了！

吳斯懷 國軍

延伸閱讀

防疫雙標？美衛生部長來台不用居家檢疫 吳斯懷：國安高層好大膽

反年改脫序遭起訴 吳斯懷：遺憾也不能認同

相關新聞

共機越海峽中線 國防部批侵門踏戶

針對中國大陸反對美國衛生部長阿查爾訪台，行政院長蘇貞昌昨說，我們與世界各國都本著互惠互利、平等尊重往來，中國大陸不應該指...

814空軍節前 嘉義基地F16戰機掛滿飛彈編隊升空

8月14日是空軍節83周年紀念，由於近日美國衛生部長阿札爾訪台，兩岸關係緊張，中共戰機不斷繞台飛行，航空迷上午發現空軍嘉義基地第四聯隊多架Ｆ-16戰機，機翼下掛滿飛彈升空，與平常未掛滿飛彈、單飛情形不同，讓人感受氣氛緊張。

科長涉偷口罩 台北市後備指揮部主官、管全遭拔官處分

國防部後備指揮部爆發「國軍口罩國家隊」中校督導官李志交與上士張政陽涉嫌在支援口罩生產期間，竊取「口罩國家隊」所生產的口罩6000片盜賣抵債，兩人遭羈押禁見。後備指揮部上午證實，李某所屬台北市後備指揮部指揮官劉東奇與政戰處長，依人員查核不實、任務管制不佳為由，兩人皆遭記過一次處分，並將調離現職，遭到拔官撤換。

畫地自限的寫照 日武器輸出三原則「可收可放」？

武器輸出三原則說白了只是日本政府的行政內規，唯一用於規範輸出品項的法律，是通產省的出口貿易管理條例。純以法理觀點來看，日本理論上是可以自由輸出武器和相關技術裝備，只是長久以來忌憚國際輿論壓力而不敢輕言造次。

解放軍戰機過中線 陸媒：對台警告

美衛生部長阿查爾訪台，解放軍戰機越過海峽中線，中共黨報人民日報昨發表署名「鐘聲」的評論批評，阿查爾訪台是將疫情政治化的鬧...

陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

中共解放軍近期動作頻頻，不僅軍機時常擾我空域，傳出美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）將訪台後，共軍首艘新一代075型兩棲攻擊艦則在5日入海試航。而陸媒「觀察者網」一篇評論文章提到，075型兩棲攻擊艦部署完成後，解放軍攻台作戰將不再是需要精心策畫的行動，文章更點名「對於宜蘭153旅來講...

馬英九稱美軍沒機會援台 國防部：自己國家自己救

前總統馬英九昨日出席輪社八社聯合例會，發表「兩岸關係與台灣安全」演講。馬指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，要...

領一次退伍金者停領優惠存款 決策過程曝光

國防部五月間突發行政命令，要求領取「一次退伍金」的退伍軍人，若再任公職者必須停領優惠存款，引發反彈，政策源頭如今浮現。審...

新聞眼／川習打「衝突邊緣牌」台海防擦槍走火

昨天可能是一九九九年李登輝發布兩國論以後，台海最戰雲密布的一天。蔡總統接見美國衛生部長阿查爾的同時，中共戰機兩度跨越中線...

共機敏感時刻跨越中線 我飛彈全程監控

正當美國衛生部長阿查爾訪台之際，中共主力戰機昨跨越海峽中線挑釁，空軍罕見以「飛彈全程監控」強硬立場，宣示驅離共機，同時批...

【即時短評】兩國論後最戰雲密布的一天？ 台灣應沉住氣

今天可能是1999年李登輝發布兩國論以後，台海最戰雲密布的一天。蔡總統接見美國衛生部長阿查爾的同時，中共戰機兩度跨越中線...

共機越海峽中線 總統府：譴責破壞區域穩定和平的行為

正值美國衛生部長阿查爾訪台之際，空軍司令部今天表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，上午9時許，陸續短暫踰越海峽中線，空...

熱門新聞

全球第一！俄羅斯研發出新冠疫苗 普亭女兒已接種

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

新加坡機場直擊曝光：九成旅客全副武裝 像拍生化電影

「農婦們」心碎！吳怡農爆秘戀已一年 對象小11歲

阿查爾：發音失誤無意冒犯 確信蔡總統並未在意

陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。