吳斯懷提四指標針貶美對台口惠實不至 兩項涉國防

國民黨立委吳斯懷今以「美台關係假升溫，口惠實不至」為題在臉書貼文指出，近期有四項指標，足以證明美國對台灣口惠實不至，不但國軍未獲邀參加美軍環太平洋軍演，美國至今也未承諾派軍援台。而國防部所謂「自己的國家自己救」，只是「場面話」。

吳斯懷說，這四項指標分別是：美國貿易代表否決台灣加入（ FTA ）；美軍環太平洋軍演，國軍仍未獲邀參加。美國衛生部長訪台，未允諾優先提供疫苗。中共攻台戰略是「首戰即終戰」，美國至今未承諾派軍援台。

吳斯懷表示，美國國務院和國安委員會一直在推動與台灣的自由貿易協議，因為台灣對美豬美牛進口的限制，而遭到美國貿易代表否決。

他進一步說，白話文的意思：美國優先，台灣不開放美豬美牛進口，就別想加入（ FTA ）。「國際上沒有永遠的朋友、沒有永遠的敵人，只有永遠的國家利益」

吳斯懷貼文同時表示，美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演（ RIMPAC ），這個軍演是美國主導，在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，2020年環太平洋軍事演習將在8月17日至31日於夏威夷週圍海域舉行，美國已邀請25個國家參加，國軍仍未獲邀參加。

他解釋，白話文的意思：參議院的國會意見，只是建議並沒有約束力，邀請台灣參加與否要考慮美國國家利益！國防部只能繼續說場面話：國家安全不能依賴外援。國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救的精神，持續透過聯合情監偵作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達捍衛國家安全的重責大任。

吳斯懷貼文進一步表示，美國衛生部長訪台，雙方簽署「台美醫衛合作了解備忘錄」擴大合作項目，府院黨歡欣鼓舞。但被問到疫苗問題，他說在滿足美國國內需求後，會以公平方式提供給國際社會。

白話文的意思：美國人夠用後，再以公平方式提供給國際社會，台灣沒有優先採購權，甚至合作生產資格都沒有！前疾管局長蘇益仁認為如果美國無法解決台灣需求，這次衛生部長就白來了，這是非常務實的評論，但陳時中一天連兩次反批「白目」。被美國人利用了，還不許自己人的專業評論，真是夠了！