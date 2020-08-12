814空軍節前 嘉義基地F16戰機掛滿飛彈編隊升空
8月14日是空軍節83周年紀念，由於近日美國衛生部長阿札爾訪台，兩岸關係緊張，中共戰機不斷繞台飛行，航空迷上午發現空軍嘉義基地第四聯隊多架Ｆ-16戰機，機翼下掛滿飛彈升空，與平常未掛滿飛彈、單飛情形不同，讓人感受氣氛緊張。
空軍嘉義基地政戰部說，戰備未提升，Ｆ-16戰機掛彈飛行是例行練習，外界不必多揣測，後天「八一四空軍節」，基地未舉辦紀念慶祝活動，配合空軍總司令部。
航空迷說，上午發現嘉義基地多架Ｆ-16戰機升空，左右機翼下共掛滿6顆飛彈，與平常戰機單飛、掛3顆飛彈情形不同，當前兩岸關係緊張，中共戰機又經常在台海中線繞台飛行，Ｆ-16戰機掛滿飛彈升空，氣氣讓人緊張。
空軍率先換裝F-16戰機的嘉義基地第四聯隊，多次出動戰機升空，警戒中共軍機，總統蔡英文年初曾南下基地視察慰勞；空軍第四聯隊有「皇家空軍」稱譽，空軍節的由來，正是第四聯隊光榮空 戰歷史，民國26年8月14日，日軍以一批九六式轟炸機，企圖要摧毀我國當時新成立的「筧橋航空學校」。
駐守附近第四大隊高志航大隊長，領導一群空軍飛行員對日作戰，在這場突如其來的戰役中，一開始我軍就擊落一架日本軍機，大大地提振我軍士氣，後來還陸續擊落5架日本軍機，我軍共擊落6架日軍敵機，演出對日抗戰空軍第一幕勝利的樂章，為紀念這個有意義的日子，對日抗戰勝利後，我國政府便將8月14日定為「空軍節」。
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