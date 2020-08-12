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科長涉偷口罩 台北市後備指揮部主官、管全遭拔官處分

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台北市後備指揮部。圖／後備指揮部
台北市後備指揮部。圖／後備指揮部

國防部後備指揮部爆發「國軍口罩國家隊」中校督導官李志交與上士張政陽涉嫌在支援口在支援口罩生產期間，竊取「口罩國家隊」所生產的口罩6000片盜賣抵債，兩人遭羈押禁見。後備指揮部上午證實，李某所屬台北市後備指揮部指揮官劉東奇與政戰處長，依人員查核不實、任務管制不佳為由，兩人皆遭記過一次處分，並將調離現職，遭到拔官撤換。

劉東奇上校去年8月16日接任台北市後備指揮部指揮官，再5天就將任滿一年，但李志交外出督導口罩生產任務，是由其所核定，政戰處長連帶負考核不實的責任，兩人分於8月16日與9月1日調職。新職尚未核定由誰接任。

台北市後備指揮部今年以來，曾陸續發生性騷擾事件，指揮部科長李志交又涉嫌在督導口罩生產時竊取盜賣。

李志交在陸軍服役時就有債務問題，被調往台北市後備指揮部，又曾因營外私自兼差遭受處分，後被調往國防部後備指揮部，但是似乎仍有個人債務問題未解決，曾多次遭到單位關切。另名涉案人張政陽上士目前服役於陸軍，內部傳李某欠張姓上士債務，偷竊口罩抵債。

此案是國防部後指部接獲檢舉，發現口罩短少，懷疑李監守自盜，先將李暫調苗栗地區，全力配合檢調偵辦，協助清查消失口罩的數量及去向。李、張兩人遭到收押禁見後，由於李某涉案期間擔任台北市後備指揮部科長，指揮官劉東奇上校與政戰處長同時遭拔掉撤換。

口罩 北市 債務 國防部 陸軍 偷竊 國軍

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