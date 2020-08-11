陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

中共解放軍近期動作頻頻，不僅軍機時常擾我空域，傳出美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）將訪台後，共軍首艘新一代075型兩棲攻擊艦則在5日入海試航。而陸媒「觀察者網」一篇評論文章提到，075型兩棲攻擊艦部署完成後，解放軍攻台作戰將不再是需要精心策畫的行動，文章更點名「對於宜蘭153旅來講，不是什麼好消息」。

根據陸媒「觀察者網」報導，在首艘075型兩棲攻擊艦準備試航的時間點，第三艘075型兩棲攻擊艦的艦體結構已在滬東造船廠的乾船塢中初見雛型。該文作者施洋指出，解放軍短時間內建造和裝備三艘075型兩棲攻擊艦，將形成在任何時間都能動用兩棲攻擊艦的局勢。

施洋表示，此舉雖會替中共海軍快速形成戰鬥力帶來挑戰，但當部署完成後，解放軍在以台灣東部海面發起合成營級的機降登陸作戰、合成旅級的兩棲登陸作戰，將不再是需要精心策畫的，而是如同東風飛彈能快速掃平敵人，成為台海局勢中不得不考慮的「新常態」。文章還提及當075型兩棲攻擊艦部署趨於成熟，「對於宜蘭153旅來講，不是什麼好消息」。

其中內文提及的宜蘭153旅位於金六結營區，是國軍的新訓中心，文章被轉貼到PTT後，對於宜蘭153旅被陸媒點名直嗆「要當心」引起廣大網友回應，有人表示「只敢對新訓營開戰？」、「只敢打菜兵？」、「打新訓不合理吧」、「不懂的人以為153旅是什麼特戰旅」；另外還有人點出台灣東部仍有其他兵力部署，反嗆「蘇澳海軍跟花蓮空軍等在後面」、「你以為蘭指部塑膠做的喔」、「蘭指部在旁邊瞪你」。