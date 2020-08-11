馬英九稱美軍沒機會援台 國防部：自己國家自己救

前總統馬英九昨日出席輪社八社聯合例會，發表「兩岸關係與台灣安全」演講。馬指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，要在短時間內打敗台灣，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來。國防部今天回應他，國家安全不能依賴外援，中共從來沒有放棄以武力犯台，這也是台海緊張情勢升高的根源，「自己的國家自己救」。

國防部上午舉行記者會，對於「前三軍統帥」的說法，國防部發言人史順文作出回應。

史順文表示，國家安全一向都不能依賴外援，中共從來沒有放棄以武力犯台，這也是台海緊張情勢升高的根源，國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救精神，透過聯合情監偵作為，及國軍官兵的勤訓精練，達到捍衛國家安全重責大任。