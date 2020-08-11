快訊

文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

馬英九稱美軍沒機會援台 國防部：自己國家自己救

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行記者會，對於「前三軍統帥」的說法，國防部發言人史順文作出回應。圖／記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行記者會，對於「前三軍統帥」的說法，國防部發言人史順文作出回應。圖／記者洪哲政／攝影

前總統馬英九昨日出席輪社八社聯合例會，發表「兩岸關係與台灣安全」演講。馬指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，要在短時間內打敗台灣，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來。國防部今天回應他，國家安全不能依賴外援，中共從來沒有放棄以武力犯台，這也是台海緊張情勢升高的根源，「自己的國家自己救」。

國防部上午舉行記者會，對於「前三軍統帥」的說法，國防部發言人史順文作出回應。

史順文表示，國家安全一向都不能依賴外援，中共從來沒有放棄以武力犯台，這也是台海緊張情勢升高的根源，國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救精神，透過聯合情監偵作為，及國軍官兵的勤訓精練，達到捍衛國家安全重責大任。

國防部 中共 美軍

延伸閱讀

馬英九：中國攻台「首戰即終戰」 美軍根本不可能來

和平基礎聯繫兩岸 馬英九：增加交流

美衛生部長訪台 馬英九盼美方有更多具體行動

「三中案」開庭 前總統馬英九戴口罩出庭

相關新聞

馬英九稱美軍沒機會援台 國防部：自己國家自己救

前總統馬英九昨日出席輪社八社聯合例會，發表「兩岸關係與台灣安全」演講。馬指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，要...

國防部：共機越過海峽中線 就是侵門踏戶

面對共機再度擾台，國防部今天表示，共機越過海峽中線，就是侵門踏戶，為了維護空防，以及國家安全，國軍必須透過諸般手段，來因...

領一次退伍金者停領優惠存款 決策過程曝光

國防部五月間突發行政命令，要求領取「一次退伍金」的退伍軍人，若再任公職者必須停領優惠存款，引發反彈，政策源頭如今浮現。審...

新聞眼／川習打「衝突邊緣牌」台海防擦槍走火

昨天可能是一九九九年李登輝發布兩國論以後，台海最戰雲密布的一天。蔡總統接見美國衛生部長阿查爾的同時，中共戰機兩度跨越中線...

共機敏感時刻跨越中線 我飛彈全程監控

正當美國衛生部長阿查爾訪台之際，中共主力戰機昨跨越海峽中線挑釁，空軍罕見以「飛彈全程監控」強硬立場，宣示驅離共機，同時批...

【即時短評】兩國論後最戰雲密布的一天？ 台灣應沉住氣

今天可能是1999年李登輝發布兩國論以後，台海最戰雲密布的一天。蔡總統接見美國衛生部長阿查爾的同時，中共戰機兩度跨越中線...

共機越海峽中線 總統府：譴責破壞區域穩定和平的行為

正值美國衛生部長阿查爾訪台之際，空軍司令部今天表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，上午9時許，陸續短暫踰越海峽中線，空...

防範米克拉颱風 陸戰隊部署台南官田、屏東加祿及恆春

海軍陸戰隊指揮部今（10）日表示，因應米克拉颱風形成，可能對南部地區及偏遠山區帶來豪大雨，陸戰隊今日下午已完成AAV7兩...

美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

外電日前引述美方六個消息來源，報導稱美國即將對台灣出售至少4架MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)大型無人機...

阿查爾訪台前敏感時機 雷根號東海巡弋

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)9日下午抵台訪問，中方智庫平台「南海戰略態勢感知計畫」當天在推特披露，美海軍航母「雷根號」及飛彈巡洋艦「安提坦號」8日在台、日間的東海海域，來回巡弋。同一天，美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機則在台灣南部海域現身。該平台特別點出，「雷根號」及「安提坦號」這次巡弋，正逢阿查爾率團抵台前夕。

共機今跨越海峽中線 我地面防空飛彈全程監控

空軍司令部表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，今日上午九時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，...

T75K3設計瑕疵？軍方：按規定使用應無問題

「聯合報」報導，國造T75K3手槍如果如果在握把繫上槍繩，彈匣用完後就無法拆下。對此，生產槍枝的軍備局與目前用戶陸軍都表示，如果正確使用槍繩，應該不會發生這個問題。

熱門新聞

國民黨：阿查爾見蔡英文竟稱習總統 府應嚴正抗議

馬英九：中共攻台「首戰即終戰」 美軍也不可能來

阿查爾口誤蔡英文「習總統」綠粉護航「是she啦」 網批：鬼扯

共機今跨越海峽中線 我地面防空飛彈全程監控

國民黨質疑阿查爾稱蔡英文「習總統」 府：只是發音問題

中國不滿訪台 阿查爾要北京「別管台灣的事」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。