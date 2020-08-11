領一次退伍金者停領優惠存款 決策過程曝光

國防部五月間突發行政命令，要求領取「一次退伍金」的退伍軍人，若再任公職者必須停領優惠存款，引發反彈，政策源頭如今浮現。審計部在108年中央政府總決算中要求，國防部於服役條例修正公布後，規定軍職退伍就任或再任公職者須停止辦理優惠存款，但對於支領退伍金就任或再任公職者，仍未依規定停止辦理優惠存款，導致增加國庫支出，且違反修正後服役條例第46條規定，亟待檢討妥處。而監察院也曾作出糾正。

審計部表示，立法院於歷次審查中央政府總預算案作成決議，對於限制支領「雙薪」的範圍，包含退伍金及軍保退伍給付優惠儲蓄存款利息，且支領退休俸與支領退伍金人員就任公職，均是支領政府機關的薪資，但國防部研擬的服役條例修正草案，僅規定支領退休俸者再任公職，須併同停止辦理優惠存款，但對於支領退伍金人員尚無停止辦理的規定，相同事項未作一致處理。

審計部表示，經查核軍職退伍轉任、就任及再任公職者，優惠存款辦理情形，發現除支領退伍金人員外，均已停止辦理優惠存款。經統計107年7至12月支領退伍金人員就任或再任公職且每月支領薪酬總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數者，約5100餘人，支給優惠存款利息約3億餘元。

審計部表示，經於108年7月12日陳報監察院供行使職權參考，案經監察院於109年4月23日提出糾正指出：國防部於軍人年金改革後，作成支領退伍金人員縱有就任或再任等情事，仍不須停止優惠存款待遇的函釋，核有違失。國防部於109年5月19日以國資人力字第1090106784 號函明文規定，支領退伍金人員就任或再任公職者，自同年6月1日起停止辦理優惠存款。