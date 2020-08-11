共機敏感時刻跨越中線 我飛彈全程監控

正當美國衛生部長阿查爾訪台之際，中共主力戰機昨跨越海峽中線挑釁，空軍罕見以「飛彈全程監控」強硬立場，宣示驅離共機，同時批評中共刻意侵擾之舉，破壞區域安全與穩定。

空軍司令部表示，中共空軍所屬殲十一、殲十型機，昨天上午九時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

空軍司令部指出，共機刻意侵擾及破壞台海現況的行為，已嚴重破壞區域的安全與穩定。但也強調，國軍充分掌握台海周邊海、空域動態，針對敵情變化，均能妥慎應處，確維國土安全。

因應共機頻密挑釁舉措，國防部長嚴德發曾表示，已針對經常戰備時期突發狀況處置規定進行調整與律定。軍方昨天也罕見披露防空飛彈戰備動員狀況。

總統府表示，有關中國大陸在區域間的軍事騷擾，國軍都有嚴密而即時掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障國家安全無虞，請國人放心。

總統府也再次呼籲，作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為區域間的安全與福祉做出貢獻，任何單邊的行為如軍力恫嚇等，都不是兩岸人民與國際社會所樂見，「對於破壞區域穩定和平的行為，我們也表示譴責。」

前總統馬英九昨天出席扶輪社八社聯合例會發表「兩岸關係與台灣安全」演講指出，中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終站」，要在短時間內打敗台灣，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來。他也以自己八年總統經歷呼籲蔡英文總統，「一個做總統的人，不應該告訴我們同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，我可以讓戰爭不發生」。