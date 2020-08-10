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【即時短評】兩國論後最戰雲密布的一天？ 台灣應沉住氣

聯合報 / 記者程嘉文
美國衛生部長阿查爾率團訪台，在總統府會見蔡英文總統。歐新社
美國衛生部長阿查爾率團訪台，在總統府會見蔡英文總統。歐新社

今天可能是1999年李登輝發布兩國論以後，台海最戰雲密布的一天。蔡總統接見美國衛生部長阿查爾的同時，中共戰機兩度跨越中線。國防部新聞稿也措辭強硬，首度提到我方防空飛彈已對其監控。所幸米克拉颱風此時闖入台灣海峽，使兩岸明天難有軍事動作，讓劍拔弩張有暫時冷却機會。

川普政府急欲藉衝突挽救選情，台灣顯然成為激怒中南海的好棋：華府不斷傳出軍售加碼的風聲，此次阿查爾訪台，又被AIT誇稱為「四十年來最高」。美方顯然抓住蔡政府「行銷第一，實惠其次」的作風，配合執政當局吹法螺，打造「大內宣」專用的子彈。

中共在香港逮捕黎智英，同時在台海當面踩線，顯然都是不干示弱的表態。然而，從近來美國與中共的軍事調度，雙方並沒有大規模備戰的情況。美國未在區域增兵，解放軍先前兩度高調宣示在南海軍演，實際操演規模卻都不大。

由此可知，同樣面臨內部挑戰的川普與習近平，都在打「衝突邊緣牌」，都想藉著接近戰爭的舉動來火中取栗，卻沒人真正希望戰爭爆發。

站在台灣觀點，在美國頻放「利多」之餘，仍須體會到殘酷現實，就是台灣在三邊關係中，量體與實力最小，最禁不起擦槍走火的後果，最沒有任性空間。即使對北京當局再厭惡，也別急著配合衝出去當馬前卒，更別妄想尾巴搖狗。兩頭巨獸如果當真相鬥，或許美方仍可獲勝，但身處第一線的台灣，角色絕非坐在美國頭上看戲，而必是在彼此鐵蹄交錯下被踩扁，成為最大受害者。

回到軍事觀點，共機即使尚未越線，我方防空飛彈也不可能「不監控」（當然不會採用實戰頻道）。中共方面透過電子情蒐，對我方防空體系的反應強度，自然也能偵知。因此國防部特別在新聞稿強調「防空飛彈監控」，其目的當然不是警告中共，而是對國內民眾下猛藥，強調局勢嚴重性。就此而言，軍方配合政府政策是天經地義，但把台海當面戰情當成對內宣傳主題，恐怕值得商榷，未來更該避免頻繁使用。

中共 飛彈 台海

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