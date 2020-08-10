快訊

美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

日職／陽岱鋼下放二軍 一軍台將暫剩宋家豪一人

米克拉颱風將至 海巡署超前部署

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
海巡署中部分署超前部署，到中部轄區沿岸勸導民眾注意自身安全。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署超前部署，到中部轄區沿岸勸導民眾注意自身安全。圖／海巡署中部分署提供

海巡署中部分署為避免米克拉輕颱造成危害，派員超前部署，於苗栗至嘉義沿海布袋漁港、東石漁港等轄內戲水、觀浪熱點，以大聲公、廣播等方式，勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全，並加強沿岸巡邏。

海巡署中部分署表示，雖中部各縣市政府尚未發布禁、限制區域公告，但分署仍加強沿海戲水及觀浪熱點巡邏密度，柔性勸導戲水觀浪民眾注意自身安全，並編組緊急應變人員，因應防颱期間緊急救災工作，各安檢所也對要出港漁民勸導先不要出港，已出港者則請各地區漁業電台以廣播方式告知。

中部分署表示，如縣市政府禁、限制區域公告發布後，民眾不聽勸離，執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，可依災害防救法第39條規定，由執法單位依法舉發，並處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

中部分署提醒，颱風期間不要冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，以免人員發生危險，若發現海岸意外救難事件，可撥打海巡署「118」免付費服務電話，分署將於第一時間派員前往救助。

海巡署中部分署超前部署，到中部轄區沿岸勸導民眾注意自身安全。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署超前部署，到中部轄區沿岸勸導民眾注意自身安全。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署超前部署，到中部轄區沿岸勸導民眾注意自身安全。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署超前部署，到中部轄區沿岸勸導民眾注意自身安全。圖／海巡署中部分署提供

海巡署 颱風

延伸閱讀

米克拉颱風逼近 台南市府水利局啟動防颱作業

國軍投入防颱作戰 高屏兩地出動134名官兵

影／台中三級開設因應米克拉 盧秀燕：恃吾有以待之

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

相關新聞

全台停班課總表／米克拉陸海警報齊發 澎湖晚間6點達停班課標準

今天上午8時南海熱帶性低氣壓升級成今天第6號颱風米克拉，中央氣象局表示路徑預測往北走，離島會有明顯風雨，今晚到明天最靠近台灣。

不只澎湖！金門明天也達停班課標準 平均風達7級

位於南海一熱帶性低氣壓，今上午升級成今年第6號颱風米克拉，並已發布海上、陸上警報。根據氣象局最新風力預測，除了澎湖晚間6...

洋雞肉標屠宰日期試辦不如預期 傾向不修法？

聯合報系去年獨家披露進口雞肉標示不清問題，進口雞肉與國產雞肉為兩套管理標準，引發國內白肉雞養雞業反彈。為維護國人食品安全...

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

今年第6號颱風米克拉逼近台灣中。中央氣象局最新豪雨、大雨特報，提高到18縣市，雨區擴大雨勢又增強，民眾出門務必攜帶雨具。

澎湖今晚是否放颱風假4點宣布 飛七美班機已取消

今天上午升級成第6號颱風的米克拉，中央氣象局最新風力預測認為澎湖縣於晚間6點達停班停課標準；澎湖縣府指出，將根據下午4點...

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

米克拉颱風增強靠近中！3地防豪雨 暴風圈侵襲機率看這

今年第6號颱風米克拉逐漸靠近台灣。中央氣象局說，今天下午2時到明天下午2時。高雄、屏東和台東要慎防豪雨。至於暴風圈侵襲機...

要用時找不到…民間籲超商裝AED

我國二○一三年起大量設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），迄今全國已有一萬○八一六台，但平均每月使用次數卻只有十件，...

500談講座24日首發 唐鳳vs.詹宏志跨世代交流

「500輯」的創立旨在推動更頻繁的世代對話，在紙本專題和數位內容之外，我們即將於夏末揭開線下活動的序幕，全新企畫「500...

頸動脈狹窄 醫：可能導致2次中風

一位70多歲的男性病患腦中風後，檢查出他的雙側頸動脈狹窄程度都高達90%以上，澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪說，...

國軍投入防颱作戰 高屏兩地出動134名官兵

米克拉颱風來襲，高屏地區可能會有豪雨侵襲，國軍第四作戰區應變中心今早一級開設，並在下午展開防災整備。第四作戰區表示，已針...

進口雞肉標屠宰日期消費者易混淆？ 國內業者無法接受

根據了解，從去年底開始為期半年的進口雞肉標示屠宰日期試辦計畫成效有限，主要理由在於是產品上標示多個日期容易使消費者混淆，...

熱門新聞

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

米克拉颱風今晚到明天最靠近台灣 這些地方有明顯風雨

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。