米克拉颱風將至 海巡署超前部署
海巡署中部分署為避免米克拉輕颱造成危害，派員超前部署，於苗栗至嘉義沿海布袋漁港、東石漁港等轄內戲水、觀浪熱點，以大聲公、廣播等方式，勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全，並加強沿岸巡邏。
海巡署中部分署表示，雖中部各縣市政府尚未發布禁、限制區域公告，但分署仍加強沿海戲水及觀浪熱點巡邏密度，柔性勸導戲水觀浪民眾注意自身安全，並編組緊急應變人員，因應防颱期間緊急救災工作，各安檢所也對要出港漁民勸導先不要出港，已出港者則請各地區漁業電台以廣播方式告知。
中部分署表示，如縣市政府禁、限制區域公告發布後，民眾不聽勸離，執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，可依災害防救法第39條規定，由執法單位依法舉發，並處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。
中部分署提醒，颱風期間不要冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，以免人員發生危險，若發現海岸意外救難事件，可撥打海巡署「118」免付費服務電話，分署將於第一時間派員前往救助。
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