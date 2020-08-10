米克拉颱風將至 海巡署超前部署

海巡署中部分署為避免米克拉輕颱造成危害，派員超前部署，於苗栗至嘉義沿海布袋漁港、東石漁港等轄內戲水、觀浪熱點，以大聲公、廣播等方式，勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全，並加強沿岸巡邏。

海巡署中部分署表示，雖中部各縣市政府尚未發布禁、限制區域公告，但分署仍加強沿海戲水及觀浪熱點巡邏密度，柔性勸導戲水觀浪民眾注意自身安全，並編組緊急應變人員，因應防颱期間緊急救災工作，各安檢所也對要出港漁民勸導先不要出港，已出港者則請各地區漁業電台以廣播方式告知。

中部分署表示，如縣市政府禁、限制區域公告發布後，民眾不聽勸離，執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，可依災害防救法第39條規定，由執法單位依法舉發，並處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。