快訊

美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

日職／陽岱鋼下放二軍 一軍台將暫剩宋家豪一人

美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
外電日前引述美方六個消息來源，報導稱美國即將對台灣出售至少4架MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)大型無人機。路透社
外電日前引述美方六個消息來源，報導稱美國即將對台灣出售至少4架MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)大型無人機。路透社

外電日前引述美方六個消息來源，報導稱美國即將對台灣出售至少4架MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)大型無人機，以增強台灣對中共軍事動態的監控能力。有專家披露，根據美方的背景說明，提供給台灣的MQ-9B將會包含衛星資料鏈。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，美國7月31日就向台灣提交了MQ-9B大型無人機的報價。

他進一步表示，根據美方的背景說明，提供給台灣的MQ-9B將會包含衛星資料鏈，所以該機將可充分發揮其長程性能與較廣闊的作業高度限制，不至於因受限於C波段無線電遙控鏈路的視線距離而只能在150海浬內作業或必須保持高空飛行以維持最大視線距離。

至於外傳價錢可能會比原來預估約三億多美元為高，他透露，主要因為台灣空軍所提出的採購要求包括先進電偵系統（射頻涵蓋為0.5-40GHz，通信涵蓋VHF到D波段，定向精度可達1度RMS）、SeaVue海面蒐索雷達（與空軍現役P-3C反潛機所用者同級）、Link-16鏈路系統、武器以及前述的不同光電酬載之整合測試等。但在權衡申購的選項與服務等差異後，整體價格應仍與北約國家如比利時等國近年的採購成本相當。

梅復興表示，川普政府雖顯然有意在11月大選前盡可能將對台灣的軍售全部「清倉」，但可能還是會有一些實際作業進度上的困難有待克服。因此M109A6自走榴炮、M142海馬斯多管火箭系統、刺針飛彈與MS-110偵照莢艙等今年3月初台灣正式申購、且已編入台灣2020年度國防預算的四個項目，可能較無問題，但像MQ-9B無人機以及金額數倍於此的魚叉CDCM岸防飛彈系統等案，則規劃為2021年度國防預算下新增案，能否趕得及在未來兩三個月內通知國會，則仍須在未來數週內進一步確認。

空軍 飛彈 國防預算

延伸閱讀

影／故宮南院無人機表演誤觸操控 造成8架墜機意外

「農藥灑在我頭上」餵母乳媽媽遭無人機噴藥超崩潰

35歲青農投入無人機代噴 光一期稻作3個月已賺近百萬

台灣最強防空飛彈動物園陣地戰備 荷槍兵士巡邏禁攝影

相關新聞

美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

外電日前引述美方六個消息來源，報導稱美國即將對台灣出售至少4架MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)大型無人機...

共機今跨越海峽中線 我地面防空飛彈全程監控

空軍司令部表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，今日上午九時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，...

阿查爾訪台前敏感時機 雷根號東海巡弋

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)9日下午抵台訪問，中方智庫平台「南海戰略態勢感知計畫」當天在推特披露，美海軍航母「雷根號」及飛彈巡洋艦「安提坦號」8日在台、日間的東海海域，來回巡弋。同一天，美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機則在台灣南部海域現身。該平台特別點出，「雷根號」及「安提坦號」這次巡弋，正逢阿查爾率團抵台前夕。

T75K3設計瑕疵？軍方：按規定使用應無問題

「聯合報」報導，國造T75K3手槍如果如果在握把繫上槍繩，彈匣用完後就無法拆下。對此，生產槍枝的軍備局與目前用戶陸軍都表示，如果正確使用槍繩，應該不會發生這個問題。

國造T75K3傳致命缺陷？艦隊分署：根本是你不會用啊！

有海巡基層與軍事雜誌近日在社群討論，聲稱國造T75K3手槍有「致命缺陷」，表示如果將手槍繫上槍繩，用完的彈匣就無法順利拆...

今年後備戰士招募鎖定五大類型 七月納反毒尿篩對象

國軍今年招募「後備戰士」，鎖定戰車、砲兵領導士、飛彈射控士、發射兵及IDF、F-16戰機飛行官。國防部表示，為防制毒品入...

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

陸軍從107年起編列3億6862萬多元，採購10404把軍備局205兵工廠生產的T75K3半自動手槍。T75K3使用中正...

超失敗軍事偽裝！三芝飛彈站 變得更容易被敵偵測

國軍近年在不對稱作戰指導下，雷厲風行要求國軍裝備與陣地的偽裝。海軍透過內政部營建署，在三芝新建「芝通營區」飛彈、艦船指管站，並且完成全營區偽裝，現在卻被爆料，指海軍疏於要求，營區採用的迷彩偽裝色調不但無法融入周邊景色，偽裝錯誤，且漆料完全無防制共軍各式雷達偵測、偵照及防近紅外線功能，違反「國防自主」政策，尤其建築只偽裝平面，承受衛星偵照的頂部竟然沒有偽裝，讓陣地位置更易遭到偵測。

美衛生部長訪台敏感時機 美「雷根號」航母現身東海

中美當前關係十分緊張，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）訪問台灣前夕，美國航母和巡邏機又在中國周邊展開行動。

中樞防務戰力提升 「萬鈞」及「復安」裝步車隊成軍

國軍中樞防務關鍵的「萬鈞計畫」、「復安專案」，各自有任務所需的甲車隊伍，憲兵指揮部證實，任務所需的雲豹甲車隊伍已換裝成軍...

美搶搭我2021國防預算案？高價無人機戰備急需能達陣？

外媒日前發自華府消息，聲稱整合六個消息來源，指美國擬出售4架「海上衛士」（Sea Guardian）無人機給台灣，金額可...

熱門新聞

國民黨：阿查爾見蔡英文竟稱習總統 府應嚴正抗議

才剛嗆完黃國昌就遭影射炒地皮 賴品妤改16字網友笑翻

美衛生部長訪團抵台

美軍行政專機抵松山 早年曾因非邦交國無法在台過夜

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

森喜朗不畏洗腎仍率團來台 代安倍轉達這句話給蔡英文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。