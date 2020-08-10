美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

外電日前引述美方六個消息來源，報導稱美國即將對台灣出售至少4架MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)大型無人機，以增強台灣對中共軍事動態的監控能力。有專家披露，根據美方的背景說明，提供給台灣的MQ-9B將會包含衛星資料鏈。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，美國7月31日就向台灣提交了MQ-9B大型無人機的報價。

他進一步表示，根據美方的背景說明，提供給台灣的MQ-9B將會包含衛星資料鏈，所以該機將可充分發揮其長程性能與較廣闊的作業高度限制，不至於因受限於C波段無線電遙控鏈路的視線距離而只能在150海浬內作業或必須保持高空飛行以維持最大視線距離。

至於外傳價錢可能會比原來預估約三億多美元為高，他透露，主要因為台灣空軍所提出的採購要求包括先進電偵系統（射頻涵蓋為0.5-40GHz，通信涵蓋VHF到D波段，定向精度可達1度RMS）、SeaVue海面蒐索雷達（與空軍現役P-3C反潛機所用者同級）、Link-16鏈路系統、武器以及前述的不同光電酬載之整合測試等。但在權衡申購的選項與服務等差異後，整體價格應仍與北約國家如比利時等國近年的採購成本相當。

梅復興表示，川普政府雖顯然有意在11月大選前盡可能將對台灣的軍售全部「清倉」，但可能還是會有一些實際作業進度上的困難有待克服。因此M109A6自走榴炮、M142海馬斯多管火箭系統、刺針飛彈與MS-110偵照莢艙等今年3月初台灣正式申購、且已編入台灣2020年度國防預算的四個項目，可能較無問題，但像MQ-9B無人機以及金額數倍於此的魚叉CDCM岸防飛彈系統等案，則規劃為2021年度國防預算下新增案，能否趕得及在未來兩三個月內通知國會，則仍須在未來數週內進一步確認。