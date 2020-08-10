阿查爾訪台前敏感時機 雷根號東海巡弋

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)9日下午抵台訪問，中方智庫平台「南海戰略態勢感知計畫」當天在推特披露，美海軍航母「雷根號」及飛彈巡洋艦「安提坦號」8日在台、日間的東海海域，來回巡弋。同一天，美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機則在台灣南部海域現身。該平台特別點出，「雷根號」及「安提坦號」這次巡弋，正逢阿查爾率團抵台前夕。

外界解讀，「雷根號」(USS Ronald Reagan)及「安提坦號」(USS Antietam)的巡弋行動，是為了因應阿查爾訪問可能產生的台海緊張局勢；不久前，北京方面已為阿查爾即將訪台一事跳腳。中方外交部發言人汪文斌說，中方曾要求美方「慎重妥善處理這個問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定」；大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光也說，「台灣問題是中國內政」。

據「南海戰略態勢感知計畫」平台9日發布的消息，8日美國海軍「雷根號」航母現身東海開展行動。同日，美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機現身台灣南部海域，向西北方向朝著中國大陸海岸飛行，一度飛行至距離大陸海岸67.19海里(約124.4公里)的位置後折返。