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T75K3設計瑕疵？軍方：按規定使用應無問題
「聯合報」報導，國造T75K3手槍如果如果在握把繫上槍繩，彈匣用完後就無法拆下。對此，生產槍枝的軍備局與目前用戶陸軍都表示，如果正確使用槍繩，應該不會發生這個問題。
官員解釋，網路傳言「先裝上彈匣，再套槍繩」的使用法，當然會造成彈匣吊在槍繩無法拆下，絕對是錯誤方式；但是裝上彈匣後再穿繩，必須透過彈匣底板的小圓孔，動作難度其實非常高。因此是否真的有人用這種方式裝繩，導致彈匣無法拆下，值得懷疑。
至於在未裝彈匣的情況下，先將槍繩繫好，到時套上彈匣，會不會造成網友所言，槍繩卡住彈匣，使其無法順利裝妥？官員表示，彈匣底板後端與手槍握把之間，設計時保有一定縫隙，依據測試，即使是常用的細棉繩材質槍繩，也不影響裝彈匣。陸軍也印發相關講義，教導官兵正確的裝槍繩方式，其中特別有文字強調，「若先裝上彈匣，則無法結合手槍繩」。
軍備局將領指出，不管類似傳言的來由為何，既然基層或外界對使用方法有疑慮，軍備局會再發一次技術通告給各使用單位，提醒大家正確使用方法。至於未來量產時要不要修改設計，回到市場上一般手槍的方式（彈匣底板後段不延伸，保留空間給槍繩環），也會依據部隊使用狀況，必要時進行調整。
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