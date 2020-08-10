國造T75K3傳致命缺陷？艦隊分署：根本是你不會用啊！

有海巡基層與軍事雜誌近日在社群討論，聲稱國造T75K3手槍有「致命缺陷」，表示如果將手槍繫上槍繩，用完的彈匣就無法順利拆下。但採購此型槍的海巡艦分署上午表示，外界流傳所謂「缺陷」，是錯誤的使用方法所造成，艦隊分署按軍備局205廠提供正確的使用程序，指新槍並無槍繩影響彈匣更換等問題。

陸軍從民國107年起編列3億6862萬多元，採購1萬404把由軍備局205兵工廠生產的T75K3半自動手槍，除憲兵指揮部也將進一步採購外，海巡署也已依採購程序，向國防部軍備局生產製造中心第205廠簽約採購T75K3手槍1132把，預計112年起開始分批交貨。

但由於主事者依國防自主政策要求相關單位應採購國造槍隻，引起不少外國品牌槍隻代理商關注。近日包括軍事雜誌與臉書社團「爆料海巡」，都提及T75K3撥發基層後，被發現如果將手槍繫上槍繩，用完的彈匣就無法順利拆下。

但艦隊分署上午表示，此節經洽詢205廠表示：T75K3的槍繩是標準配件，使用時正確程序為先取下彈匣，將槍繩繫於槍柄的槍繩環後再結合彈匣，因彈匣及槍柄間已預留空間，絕無槍繩影響彈匣更換等問題，外傳所謂「致命缺陷」，是錯誤的使用方式所造成。艦隊分署同時出示正確使用圖示，教育所屬官警正確結合方式。

艦隊分署表示，目前海巡官警配備使用的手槍，主要為T75舊型手槍，該型槍柄已有繩環設計，並不影響彈匣的結合及退匣動作；另實際執勤時均以腰帶搭配槍套使用，即可達到防搶的效果，防搶繩環的設計，可提供外勤同仁更有保障的選擇，避免不慎掉落或遺失。