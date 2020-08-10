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今年後備戰士招募鎖定五大類型 七月納反毒尿篩對象

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍今年招募「後備戰士」，鎖定戰車、砲兵領導士、飛彈射控士、發射兵及IDF、F-16戰機飛行官。圖／空軍資料照
國軍今年招募「後備戰士」，鎖定戰車、砲兵領導士、飛彈射控士、發射兵及IDF、F-16戰機飛行官。圖／空軍資料照

國軍今年招募「後備戰士」，鎖定戰車、砲兵領導士、飛彈射控士、發射兵及IDF、F-16戰機飛行官。國防部表示，為防制毒品入侵，今年7月起已將後備戰士納入尿篩對象，同時將檢討法制面，針對教召後備軍人涉毒防制的法律面進行檢討。

審計部表示，截至民國108年底，國軍已招募後備戰士177人，而按「國軍109年後備戰士志願短期在營服役實施計畫」，今年招募後備戰士納入國軍部隊編組，具有戰車、砲兵領導士、飛彈射控士、發射兵及高速定翼機飛行官（IDF、F-16）等操作武器專長的人員，在營期間配合執行各項戰備任務及重大演習，且後備戰士在營期間具有現役軍人身分，必要時可合法持有武力執行軍事任務，與一般戰鬥、後勤部隊人員並無不同，但並未納入「國軍特定人員濫用藥物尿液篩檢作業規定」的特定人員範圍實施篩檢。

國防部則回應，後備戰士應召在營期間為現役，屬「國軍特定人員濫用藥物尿液篩檢作業規定」篩檢對象之一，國防部自今年7月起已將後備戰士列入尿篩對象，以維護人員素質的純淨。

國防部同時表示，教召後備軍人如為涉毒或施用藥物成癮的累犯，將對部隊管理、訓練執行及戰力維持產生不利影響，國防部將召集相關單位就法規面進行檢討，以厚植後備戰力。

國軍 國防部

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