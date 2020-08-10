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致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
拿下彈匣（左）與裝上彈匣（右）的T75K3，左圖可清楚看到彈匣孔後方的繫繩環，右圖則可看到彈匣底板上的圓孔，正好容納繫繩環。記者程嘉文/攝影
拿下彈匣（左）與裝上彈匣（右）的T75K3，左圖可清楚看到彈匣孔後方的繫繩環，右圖則可看到彈匣底板上的圓孔，正好容納繫繩環。記者程嘉文/攝影

陸軍從107年起編列3億6862萬多元，採購10404把軍備局205兵工廠生產的T75K3半自動手槍。T75K3使用中正理工學院研發的多邊型槍管，壽命是傳統膛線的兩倍以上。在陸軍之後，海巡署與憲兵也分別宣布採購。憲指部還針對外界質疑「被要求只能用T75K3」，宣稱T75K3與歐美現役手槍同等級，已完成作戰測評，具完整售後服務及維保能量。本案符合作戰需求及國防自主政策，並且依政府採購法辦理相關作業。

不過近日包括《全球防衛雜誌》與臉書社團「爆料海巡」，卻都提及T75K3撥發部隊後，基層發現的一個大問題：如果將手槍繫上槍繩，用完的彈匣就無法順利拆下！

205廠將原始版T75改良為T75K3時，由於基層使用單位曾反應，快速裝上彈匣時，容易夾到持槍的右手小指或掌緣。因此設計人員將彈匣的底板面積加大，並且向前後兩端延伸，如此不但避免夾手，對手掌較大的射手也較好握持。

不過T75K3仍與大部分手槍一樣，在握把底部後端有繫槍繩用的環；槍繩另一端繫在射手的腰帶上，可以防止手槍被搶或掉落。原始版T75時代，繫繩環在彈匣底板尾端之後，彼此不會干擾。但T75K3的彈匣底板面積加大，後緣延長部分已覆蓋了握把上裝繫繩環的位置，只好在底板後端設計一個中空圓孔，在將彈匣插入握把時，繫繩環正好在圓孔位置。

這個「聰明」設計的結果是，如果射手將已裝彈匣的T75K3繫上槍繩，未來想換彈匣時，原彈匣即使從槍上退出，也繼續被串在槍繩上，除非將槍繩從手槍或腰帶上解下，才能真正將彈匣取下。如果射手替還未裝彈匣的空槍繫上槍繩，就會發現彈匣被槍繩卡住，根本無法插入握把完成裝彈。「爆料海巡」上的網友甚至形容，這是本槍的致命缺陷。

對此陸軍官員表示，T75K3的彈匣與繫繩孔，的確會發生「互斥」問題，不過自從換裝T75K3以來，已不再替手槍繫槍繩。因為T75K3搭配新式的安全槍套，不會從套中掉出或被外人搶走，沒有槍繩不至於造成大問題，反而可以避免槍繩與身上其他裝備糾纏。

不過也有特戰部隊幹部表示，槍繩的目的不只是防止被搶或掉出槍套。射手持槍時，若正處在車船飛機或其他不穩定環境，可能因晃動而失手掉槍，如果有槍繩繫住，就不至於一去不回。這項優勢的價值，高於槍繩可能糾纏身上其他裝備的風險。

這位幹部也指出，重點是如果軍方長官當真認為槍繩沒有需要，當初設計時就根本不該保留繫繩環；如今卻是有繫繩環，但卻根本不能使用。顯示當初設計流於閉門造車，也未徹底對所有功能確實測試，才會發生標榜引進高科技，卻在無關科技的細節上鬧大笑話的糗事。

陸軍配合T75K3服役，也引進安全槍套。圖中手槍未裝上彈匣，可見到握把底部突出的繫繩環。記者程嘉文/攝影
陸軍配合T75K3服役，也引進安全槍套。圖中手槍未裝上彈匣，可見到握把底部突出的繫繩環。記者程嘉文/攝影
T75（右）的握把尾端可見到繫繩環，彈匣底板後緣並未延伸；T75K3（左）彈匣底板加長加厚，繫繩環藏在底板的圓孔內，從側面看不到。記者程嘉文/攝影
T75（右）的握把尾端可見到繫繩環，彈匣底板後緣並未延伸；T75K3（左）彈匣底板加長加厚，繫繩環藏在底板的圓孔內，從側面看不到。記者程嘉文/攝影
T75K3（左）與原始版T75（右）：前者彈匣底部明顯加大，並設有容納繫繩環的圓孔。記者洪哲政/ 攝影
T75K3（左）與原始版T75（右）：前者彈匣底部明顯加大，並設有容納繫繩環的圓孔。記者洪哲政/ 攝影

陸軍 槍枝

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