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中樞防務戰力提升 「萬鈞」及「復安」裝步車隊成軍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍自行整合研發「CM34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，原本招標公告宣達將生產284輛，但國防部在立法院進行的國防自主成效報告，卻變成305輛，多出21輛。圖／軍聞社
國軍自行整合研發「CM34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，原本招標公告宣達將生產284輛，但國防部在立法院進行的國防自主成效報告，卻變成305輛，多出21輛。圖／軍聞社

國軍中樞防務關鍵的「萬鈞計畫」、「復安專案」，各自有任務所需的甲車隊伍，憲兵指揮部證實，任務所需的雲豹甲車隊伍已換裝成軍，並經驗證，尤其編制中「CM34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，能針對來襲的敵軍航空器、直升機及輕型車輛實施攻擊，可確保任務萬全。

「萬鈞計畫」指的是戰時元首循陸空管道轉進衡山指揮所計畫；「復安專案」指的是元首或副元首在同一情境下南下轉進政軍指揮中心或北部備援指揮所計畫。

國軍自行整合研發「CM34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，原本招標公告宣達將生產284輛，但國防部在立法院進行的國防自主成效報告，卻變成305輛，多出21輛。同時以配合任務需求對美增購26套30公厘MK44鏈砲。

國防部曾證實，30鏈砲甲車生產數運用擴充條款，確實增多數量，但不願評論用途，只稱供憲兵與陸軍採用。

但憲兵指揮部曾披露，在國防部指導下，憲指部在108年度臨時購置24輛雲豹裝步戰鬥車，包括18輛榴彈機槍車型、6輛機砲車型，以汰換CM31與V150系列老舊甲車。「確保『萬鈞任務』、『復安專案』及衛戍區防衛作戰任務遂行」。

憲指部證實，為確保元首安全，憲兵指揮部優先檢討汰除老舊CM31及V150甲車，分於100至101年以「6輛+2輛」方式，換裝裝步戰鬥車8輛，以利「萬鈞任務」執行。

憲指部進一步指出，憲兵原執行「復安專案」任務，原有8輛裝步戰鬥車，僅可滿足元首機動隨扈編組，副元首及首長特定人士僅能搭乘V150S甲車執行機動隨扈。在為確保在國家面臨重大軍事危機，政府核心功能可持續運作，及考量強化正副元首及首長特定人士機動隨扈、關鍵基礎設施防護及主指揮所安全維護等任務所需，憲兵指揮部建議提出汰除V150甲車，先換裝裝步戰鬥車。國防部遂於106年11月28日由原陸所接裝10輛新車實施調撥，確保相關任務順利萬全。

憲兵指揮部表示，因應中樞衛戍區作戰任務需求，考量敵情威脅預判接敵目標不同，萬鈞及復安編組加入6輛機砲型裝步戰鬥車，因其具備穿甲能力，可針對來襲的敵軍航空器、直升機及輕型車輛實施攻擊，強化機動打擊力。現車隊均完成接裝，並完成兩項任務的驗證。

憲兵 國防部 隨扈

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