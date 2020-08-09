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美搶搭我2021國防預算案？高價無人機戰備急需能達陣？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
傳美國擬出售4架「海上衛士」（Sea Guardian）無人機給台灣。路透
傳美國擬出售4架「海上衛士」（Sea Guardian）無人機給台灣。路透

外媒日前發自華府消息，聲稱整合六個消息來源，指美國擬出售4架「海上衛士」（Sea Guardian）無人機給台灣，金額可能高達6億美元。中華戰略前瞻協會研究員揭仲研判，消息管道顯然來自聽取美方行政部門向參、眾議院外委會進行簡報者，而儘管我新年度國防預算案已匡列額度，但若台、美對此案已有高度共識，不排除仍有以「戰備急需」為由，將無人機預算列入新年度（2021）預算案的可能性。

我方是在2017年11月於台美高層戰略對話DRT「美台年度國防檢討會議」中，正式向美爭取MQ-9無人機系統；2018年美方對台武器裝備限制鬆綁，陸續核准美國防廠商參與潛艦國造等；直至2020年1月我方獲知美方願出售MQ-9「全系統」後，才將此案改列優先項目。若要趕上2020年度的預算案簽發價書，美方不能太晚通知國會。但據了解，美方雖已於7月底向我方報價，但國防部目前為止都尚未對美提出LOR FOR LOA（發價申請書），如果要趕上新年度預算案，美方須盡快通知國會，好讓我方有時間審議後簽訂。

但目前確定9月前待美方正式公布的台美軍購項目，台美共識高，並已匡列在我國年度預算案中的項目，是陸軍「轟雷專案」計畫採購15套射程300公里的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統與「銳霆專案」採購100輛陸軍M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲；但也有消息指出，此次M109A6採購將不到原需求數量的一半，傳原因是我方優先投資M142「海馬斯」多管火箭系統。

而過去一段時間，透過「非正式」管道披露美可能售台的軍備項目，除無人機外，還有傳高達800餘億元的魚叉機動陸射系統案。但行政院編列明年度中央政府總預算案，國防預算初步匡列比今年法定預算數3358億元成長3％，已增加100億元以上，若加計明年度對美國採購F-16V戰機特別預算編列290億元，明年度整體國防預算已將成長逾7％。

揭仲認為，美方擬售無人機的訊息提早揭露，研判是行政部門已向國會就此軍售案進行說明，縱使時間很趕，但若美國正式公布軍售，我方能在數天內完成應備手續，首年以列編少數行政作業費列名。他回憶，當年F-16A/B性能提升，也是在類似情境下，能用很短時間走完軍售應有程序。

揭仲同時提醒，美軍的長距離無人機之所以能長期的滯空或在遠距離外執行監視與攻擊任務，端賴為數甚多的軍規GPS導航、通訊和偵察衛星所構成的衛星系統。依據美軍的經驗，要讓一架無人機24小時在空中執行任務，背後所需的支援人力高達168人。

揭仲說，若只靠地面的無線電，則受地球曲率和大氣環境的影響，無法有效執行長距離的任務。

揭仲認為，若未來這批無人機能獲得美軍衛星系統一定程度的支援，是很適合執行大範圍的海洋監控與巡邏任務，因為其滯空時間將近40小時，比我軍現役P-3C反潛機約17個小時的滯空時間還長；也可以在有狀況時，執行對中國大陸沿海、甚至內陸目標的偵查、追蹤、與監視任務；甚至利用其匿蹤外型與雷達截面積小的特性，執行長距離的滲透打擊任務。

但揭仲也表示，這些無人機和相關的支援體系，無論是最初的購置和後續的維持，並讓它們在戰時能發揮作用，即便只是涵蓋台灣周邊與中國大陸東南沿海省分，都需要不少的預算，國防部是否吃得消，也須審慎評估。

美軍 軍售 國防預算

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