傳美擬售台無人機 「海上衛士」可廣偵海面船艦

媒體披露美方有意出售「海上衛士」無人偵察機給台灣。這型先進無人機適用各種天氣，防冰防雷，能偵測及識別廣達數千平方海里的海面船艦。

路透社報導，美國正在磋商出售至少4架大型先進無人偵察機給台灣事宜，這型名為「海上衛士」（SeaGuardian）的無人偵察機，航程可達6000海里（1萬1100公里），遠超過台灣現役無人機隊的160海里（300公里）航程，估計整筆交易金額約6億美元（約新台幣176億元）。

根據「海上衛士」製造商、美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc）公開資料，這款遙控駕駛航空器系統（RPAS）能在海上執行超視距中空長航時的情報、監控及偵查（ISR）任務，同時保持完整的空域態勢認知。

「海上衛士」翼展長24公尺，機身長11.7公尺，有效裝載量達2155公斤，最高飛行高度為平均海平面上4萬英尺（約1萬2200公尺），最長續航力達35小時，最大速度為每小時200海里以上真空速（KTAS）。

「海上衛士」還具有感測及避撞科技、容損機身，且適用各種天氣，有除冰、防冰及防雷保護系統，也抗鳥擊。

專業媒體「國際航空測試」（Aerospace TestingInternational）提到，「海上衛士」配備具有光學及紅外線攝影機的高清全動態影像感測器，可偵測及識別廣達數千平方海里的海面船艦。

「海上衛士」是「空中衛士」（SkyGuardian）無人機的建議版本，但也配備「多模式360度海面搜尋雷達系統」及自動識別系統（AIS）。

美國一直熱中於出售戰車和戰機給台灣，但出售這批先進無人機勢必會引人矚目，因為只有包括英國、義大利、澳洲、日本和韓國等少數親密盟邦，獲准採購這種最大型美製無人機。

「海上衛士」無人機能加掛武器，但須經美國政府於合約中准許。美國先前賣給法國無武裝的MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper），其後才准許武裝。MQ-9死神無人機類似「海上衛士」無人機。

根據巴德學院無人機研究中心（Center for theStudy of the Drone at Bard College）資料，台灣目前擁有由國家中山科學研究院製造的26架信天翁（Albatross）無人機，航程可達300公里。