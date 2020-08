傳美擬售台無人機 「海上衛士」可廣偵海面船艦

媒體披露美方有意出售「海上衛士」無人偵察機給台灣。這型先進無人機適用各種天氣,防冰防雷,能偵測及識別廣達數千平方海里的海面船艦。

路透社報導,美國正在磋商出售至少4架大型先進無人偵察機給台灣事宜,這型名為「海上衛士」(SeaGuardian)的無人偵察機,航程可達6000海里(1萬1100公里),遠超過台灣現役無人機隊的160海里(300公里)航程,估計整筆交易金額約6億美元(約新台幣176億元)。

根據「海上衛士」製造商、美國通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems Inc)公開資料,這款遙控駕駛航空器系統(RPAS)能在海上執行超視距中空長航時的情報、監控及偵查(ISR)任務,同時保持完整的空域態勢認知。

「海上衛士」翼展長24公尺,機身長11.7公尺,有效裝載量達2155公斤,最高飛行高度為平均海平面上4萬英尺(約1萬2200公尺),最長續航力達35小時,最大速度為每小時200海里以上真空速(KTAS)。

「海上衛士」還具有感測及避撞科技、容損機身,且適用各種天氣,有除冰、防冰及防雷保護系統,也抗鳥擊。

專業媒體「國際航空測試」(Aerospace TestingInternational)提到,「海上衛士」配備具有光學及紅外線攝影機的高清全動態影像感測器,可偵測及識別廣達數千平方海里的海面船艦。

「海上衛士」是「空中衛士」(SkyGuardian)無人機的建議版本,但也配備「多模式360度海面搜尋雷達系統」及自動識別系統(AIS)。

美國一直熱中於出售戰車和戰機給台灣,但出售這批先進無人機勢必會引人矚目,因為只有包括英國、義大利、澳洲、日本和韓國等少數親密盟邦,獲准採購這種最大型美製無人機。

「海上衛士」無人機能加掛武器,但須經美國政府於合約中准許。美國先前賣給法國無武裝的MQ-9死神無人機(MQ-9 Reaper),其後才准許武裝。MQ-9死神無人機類似「海上衛士」無人機。

根據巴德學院無人機研究中心(Center for theStudy of the Drone at Bard College)資料,台灣目前擁有由國家中山科學研究院製造的26架信天翁(Albatross)無人機,航程可達300公里。