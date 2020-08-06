海岸防線洞開？海巡機動雷達車疏於部署雷達盲區令人驚

海巡署購置機動雷達車，部署在北中南東部，彌補固定岸際雷達涵蓋不到的雷達盲區。但審計部發現，各分署陣地開設驗證開設不確實，轄區內十餘處有雷達盲區的陣地，都未曾前往架設驗證，甚至有8處陣地至今從未前往派勤。

審計部指出，海巡署為彌補固定雷達涵蓋間隙，並於岸際雷達損毀、故障，形成勤務罅隙時，接替岸際雷達偵蒐任務，及結合情資與岸巡勤務，就走私偷渡熱點機動部屬偵蒐，因此在「海巡岸際雷達系統換裝計畫」中耗資4485萬1208元購置6輛機動雷達車，分別配置於北部2輛、中部1輛、南部2輛及東部1輛。

但審計部發現，依機動雷達車運用作業規定第2點規定，為確保機動雷達車陣地環境可用性，應每半年實施陣地清校與驗證開設。但北中南東各分署並未針對轄區內的雷達盲區執行這項動作。

據海巡署提供資料統計，北中南東各分署107及108年度的上、下半年機動雷達車預選陣地清校結果，其中未曾執行驗證開設者，依序分別有31、23、25及25處，且其偵蒐範圍涵蓋雷達盲區者，分別有17、14、14及12處；甚至有8處預選陣地2年內從未曾派勤及辦理自主訓練，影響機動雷達車操作人員對預選陣地位置及環境的熟稔度，不利機動雷達車執勤時的迅速架設、機動部屬，降低預選陣地內雷達盲區之偵蒐監控能力。

審計部同時指出，海巡署北部分署配置於第一巡防區的一輛機動雷達車，於107年9月16日因人員操作雷達天線桅桿不慎致損壞，但自通報故障至修復，近11個月處於未妥善狀態，影響機動雷達車使用率及勤務機動部屬。