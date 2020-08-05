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固安作戰計畫遭洩？軍方否認 戰車士官交保返回連隊

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍六軍團所屬某旅「聯合兵種營」吳姓戰車副車長，竟在網路兜售軍機資料，國防部緊急派遣憲兵隊逮人，聲稱遏止了洩密。圖／陸軍資料照
陸軍六軍團所屬某旅「聯合兵種營」吳姓戰車副車長，竟在網路兜售軍機資料，國防部緊急派遣憲兵隊逮人，聲稱遏止了洩密。圖／陸軍資料照

陸軍六軍團所屬542旅「聯合兵種營」吳姓戰車副車長，竟在網路兜售軍機資料，陸軍今緊急派遣憲兵隊逮人送辦聲稱遏止了洩密，士官已交保候傳。

吳姓戰車副車長是連級士官，外傳他所兜售是機敏的「固安作戰計畫」，此案是國軍各層級地區防衛計畫代稱，營級以上都有業務士持有，且中共近期確實積極蒐集聯兵營情資。軍方否認固安作戰計畫遭洩，稱目前正在對相關資料進行密等審認。

而桃園地檢署則透露，吳姓士官經偵訊後，裁定以5萬元交保，當事人雖拿不出交保金，地檢署仍將他飭回連隊由軍方看管。軍方證實士官已返回旅部看管，將儘速「刑懲併行」處置。

媒體今天報導軍中爆料宣稱，吳姓士官對外兜售資料為機敏的「固安作戰」計畫，内容涉及此次漢光演習及每季一次的作戰區內的「戰備月」內容，且包括新竹空軍基地的保衛戰；台北港的戰力支援及戰力防護；六軍團所屬的第三作戰區內的重要設施的防護等情資。

對於士官兜售機密作戰計畫，國防部今（5）日表示，此案是官兵主動檢舉反映，國防部獲報後，即通知憲兵隊報請檢察機關指揮偵辦，及時阻止資料外流，成功遏止洩密情事肇生，並將涉案人員移送法辦。

國防部指出，此案端賴官兵檢舉反映與查處，顯示官兵具備保防安全警覺。針對洩密違法情事，國防部秉持「毋枉毋縱」原則，一律依法移送司法機關偵辦；另持續加強國軍人員保密及法紀教育，確維國家安全。

國防部 漢光演習

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