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預電機隊出頭天 陳國華接任空軍司令部政戰主任

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
參謀總長黃曙光（中）上午主持國防部情報參謀次長任職布達暨授勳典禮，原次長陳國華中將（左）轉任空軍司令部政戰主任，兼任軍種發言人；遺缺則由前空軍官校校長楊靜瑟少將（右）接任。圖／軍聞社
參謀總長黃曙光（中）上午主持國防部情報參謀次長任職布達暨授勳典禮，原次長陳國華中將（左）轉任空軍司令部政戰主任，兼任軍種發言人；遺缺則由前空軍官校校長楊靜瑟少將（右）接任。圖／軍聞社

參謀總長黃曙光上午主持國防部情報參謀次長任職布達暨授勳典禮，原次長陳國華中將轉任空軍司令部政戰主任，兼任軍種發言人；遺缺則由前空軍官校校長楊靜瑟少將接任。

新任空軍司令部政戰主任陳國華出身C-119、C-130飛行員，曾任我駐英國武官，並在當地完成英國智庫戰院程，他不但是空軍「鷹眼一號」接裝E-2T預警機的飛行員，2003年也曾率隊赴美接裝E-2K預警機，協助預電機隊成軍。他是目前預電機隊出身者階級最高將領。

楊靜瑟過去也駐外武官資歷，曾任空軍司令部軍情處長丶情報次長室擔任政策計畫處處長等職務，今天接任情報次長後，將在今年年底晉任為空軍中將。

國防部情報次長室設有三處一中心，主管國軍情報政策制度規劃丶國際情報合作交流等15項職掌。黃曙光表示，在全球共同對抗疫情之際，中共仍派遣機艦接近我國西南海、空域，情報單位應持續提高警覺，整合相關單位與監偵系統，透過綿密聯合情監偵作為，即時掌握、通報，妥適應處，提升戰略預警時效，確維台海和平穩定與安全。

空軍 英國 國防部

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