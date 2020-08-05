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陸軍首開特戰體驗營 參訓學員：難得且值得

中央社 / 桃園5日電

陸軍特種作戰指揮部首度開辦暑期「特戰體驗營」，今天在桃園市龍潭區武漢營區展開，學員們實際體驗射擊、野外求生及戰術繩索等課程後，都說這是相當實用也難得的營隊體驗。

陸軍特種作戰指揮部指出，陸軍暑期戰鬥營今年首度由特戰指揮部開辦「特戰體驗營」，54名學員昨天報到後，今天正式展開運用戰術及射擊技巧，達成作戰任務的「CQB限制空間戰鬥」以及生火、取水等「野外求生」基本訓練課程，還有每位合格的特戰兵都必須擁有的「戰術繩索」技能體驗。

陸軍特種作戰指揮部政戰主任黃錢龍表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的影響，國防部是採取減班減量的方式辦理，每梯次只收約50人，且要求學員全程戴口罩。首次舉辦的特戰體驗營希望配合全民國防教育推展，透過教官教導及學員實際操作方式，讓學員更加了解部隊、支持國軍戰演訓任務。

已經第三次參加戰鬥營的學員王榛敏表示，因為爸爸是軍人、母親也從事軍職工作，因此相當憧憬軍中生活，也多次報名軍隊體驗營，未來更鎖定國防大學的陸軍管理學院為目標，今年看到首次辦理的特戰體驗營，特別帶著哥哥王維彬一起參加，還動用家中2台電腦才搶到名額，參加後感覺很值得。

學員呂淂賑表示，和同學在網路上看到特戰體驗營覺得很有興趣，就一起相約報名，看內容覺得特展體驗營比較有趣，像是野外求生等平常在家裡不會做到的事情，參加活動是要逃離舒適圈，雖然軍隊生活還算能習慣，但要早起比較辛苦，在體驗營學習到的生火、取水等技能很實用，以後如果在野外的話也可以實際的應用。

就讀台北商業大學楊淯絨表示，以往曾參加過國軍傘訓、澎湖跟馬祖戰鬥營等，與另一名學員張筱筠因為剛好生日，體驗營特別由特戰人員在繩索攀降課程中，以垂降方式為兩人帶來天降蛋糕慶生，讓兩人驚呼「從來沒有這樣的生日體驗」，首次參與8公尺的高空垂降覺得很刺激，也因為有教官們的輔助覺得很安全。

陸軍特種作戰指揮部表示，特戰體驗營採「多元教學」與「寓教於樂」方式，期望結合特戰專業技能與軍事特色，讓學員們更加了解特戰部隊，進而愛護國軍支持國防，也歡迎民眾加入國軍大家庭。

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