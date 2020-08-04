國防部長嚴德發細數歷年這些疫情襲台 軍人都扛第一線

國防部今日舉行「國軍支援防疫有功人員表揚典禮」，國防部長嚴德發在會中表示，不但17年前SARS流行期間，國軍官兵執行各項醫療救護任務，化學兵部隊展現高度專業的防疫能力，讓國人記憶深刻；歷年來登革熱、禽流感、非洲豬瘟等防疫、抗疫及醫護檢疫工作，甚至天然災害現場，都能看到國軍官兵捨身護民的身影，是軍人「捍衛國家、保護人民」的具體實踐。

表揚典禮今天在國防部博愛營區舉行，由嚴德發頒獎表揚在「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情中執行醫護檢疫、偵檢消毒、口罩物資整備及計畫作業等有功人員。嚴德發致詞表示，國軍投入防疫工作迄今，化學兵於機場、港口執行消毒任務，醫護人員犧牲假期照護病患，國家口罩隊協助民間工廠趕製口罩，軍備局與工兵部隊在各地開設簡易收容中心。

嚴德發表示，自今年1月初起，「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情迅速在世界各地擴散，由於大家犧牲奉獻，將防疫視同作戰，執行武漢台商返台班機等偵檢消毒工作，以及醫護檢疫、疫苗研發與各項物資籌補整備作業等，成功協助國家阻止疫情擴散，有效降低傳染風險因子，為國人打造一張嚴密的安全防護網，確保國人健康，獲得社會大眾的肯定與感謝。

嚴德發說，國軍始終將國家與國人放在心中第一的位置，只要是企圖傷害國人安危的人、事、物，國軍都會挺身而出；在17年前SARS流行期間，官兵執行各項醫療救護任務，化學兵部隊展現高度專業的防疫能力，讓國人記憶深刻；不僅如此，歷年來登革熱、禽流感、非洲豬瘟等防疫、抗疫及醫護檢疫工作，甚至天然災害的現場，都能看到國軍官兵捨身護民的身影，證明「民眾的需要在哪裡，國軍的支援就到哪裡」的承諾永不變質。