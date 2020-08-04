海軍新造首艘快速布雷艇 今下水

航空母艦戰鬥群向來被認為是主權國家對外進行武力投射和砲艦外交的最佳代表工具，在此前提下，中共建造航空母艦的企圖早在80年代就已經萌芽。不過在當時國力有限下，中共海軍選擇了固守近海的防禦型海軍路線，但在改革開放和大戰略考量下，中共海軍始終未曾放棄建造航艦的企圖。

2020-08-03 14:45