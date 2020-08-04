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海軍新造首艘快速布雷艇 今下水
海軍司令部今天表示，新造首艘快速布雷艇今天下水，全案可望於民國110年底完成4艘艇交艇。
海軍自2017年至2021年編列9億餘元預算，預計籌獲4艘新型快速布雷艇，取代現役以「合字型」通用登陸艇執行布雷任務。
海軍與龍德造船公司今（4）日上午在龍德造船五廠，舉辦海軍「快速布雷艇首艇下水暨第二艇安放龍骨典禮」，儀式由海軍司令劉志斌及龍德造船公司董事長黃守真共同主持。
海軍表示，「快速布雷艇」是由本海軍依據敵情威脅與作戰需求籌建，結合現行布雷作戰計畫，強化敵艦艇航渡威脅，創造聯合防衛作戰有利態勢。
此案由國防部與龍德造船公司於民國107年11月26日簽約，依建造期程，於今（109）年8月4日實施首艇下水暨第二艇安龍典禮，未來將如期、如質、如預算於民國110年底完成全案4艘艇交艇，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，執行國艦國造政策。
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