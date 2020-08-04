美軍出意外 我海軍AAV7突擊車暫停兩星期訓練進行安檢
美國海軍陸戰隊一艘AAV7「兩棲突擊車」在訓練時發生沉沒意外，海軍司令部上午證實，我方已接獲原廠通知，在安全考量下，AAV7車隊將暫停兩星期訓練進行系統機件檢整，待確保安全無虞後再行恢復運作。
美國海軍陸戰隊第一遠征軍（I Marine Expeditionary Force）週四於南加州海岸進行訓練任務時，一艘「兩棲突擊載具」（AAV7）發生意外，造成1死2傷8失蹤，失蹤者已遭宣告殉職。
美國海軍陸戰隊已在聖克萊門特島附近數百英尺深水中沉沒的AAV，海軍陸戰隊並宣布暫停了全軍AAV7的水上作業。
海軍司令部上午證實，我方也收獲原廠通知，為安全起見，陸戰隊AAV7停止兩星期運作，進行檢整，在確保機件系統安全無虞下，再恢復訓練。
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