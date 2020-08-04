黑鷹直升機失事處有紀念碑 供後人憑弔

一架黑鷹直升機今年1月2日在宜蘭縣及新北市烏來交界處墜毀，造成當時參謀總長沈一鳴等8名將士殉職。在失事處附近有座「神武英靈紀念碑」，讓山友駐足憑弔。

這架黑鷹直升機失事後，軍方與相關單位在宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園與烘爐地山桶後溪谷之間，另外開闢救援便道，現在成為山友的新登山路徑。

一名陳姓山友在臉書（Facebook）上貼文指出，最近從櫻花陵園上山，原本計畫再度踏上久違多年的桶後林道，但可能因颱風哈格比外圍環流影響，山區雨霧驟降受阻，決定中止原先計畫，並在下山途中，轉往黑鷹直升機墜毀處附近的「神武英靈紀念碑」，悼念殉職的8名將士。

這處「神武英靈紀念碑」設立在當地一處小山丘的酒紅色鐵皮屋內，形成一個小型祠堂，供人悼念。

陳姓山友並以「將星隕落，神武英昭，永存人心」為題，感嘆在迷濛雨霧中更能感受生命在天，有不測風雲之變的脆弱，願英靈長昭，護國疆山河。