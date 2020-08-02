因應共軍東沙軍演 國軍將自太平島反攻？國防部低調

針對外媒披露共軍本月在東沙島海域進行奪島演習，民進黨籍外交與國防委員會立委王定宇向媒體披露，海軍陸戰隊不但因此派遣加強連協防東沙島，國軍也作好最壞打算，不排除結合陸軍空降特戰與陸戰隊兵力，從南沙太平島分海空兩路打回東沙。對此，國防部上午表示，針對台灣本島及南海周邊海、空情動態，國軍透過聯合情監偵作為，持續嚴密掌握，確保國家主權及領土安全。

「中」美持續在南海對峙，傳共軍本月將在海南島軍演，模擬奪取東沙島，王定宇接受天下雜誌訪問，披露在此背景下，台灣也在5月派出有「鐵軍部隊」稱號的99旅加強連協防東沙島，是20年來首見。99旅是防衛部隊，由美軍訓練，具有反登陸、反空降的能力，「以少搏多是最大特色。」

報導同時指出，東沙島地勢平坦、無險可守，國軍也已做好最壞打算，擬定「衛疆作戰計劃」，一旦敵軍直取東沙，海軍派遣特遣艦隊，載運海軍陸戰隊一個營的兵力，緊急前往更南邊的太平島，執行武裝兩棲登陸作戰，配合空軍C-130運輸機載運特戰兵力，以空投或戰術降落的方式，增援太平島。王定宇解釋，「就是從太平島打回東沙島，」。

針對立委披露，國防部上午表示，台灣本島及南海周邊海、空情動態，國軍透過聯合情監偵作為，持續嚴密掌握，確保國家主權及領土安全。