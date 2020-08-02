國安局反擊共軍網駭再設新武器平台 不與國防部交流

因應中共網路戰威脅及我整體網域安全防護需求，國安局將於明年度起新建置「網安情（技）資分析平台」，藉整合各不同作業介面及資訊環境，管理「網安弱點探測」及「網安研發工具」，維持網路戰工具戰力，以達「快速反應」、「及時阻絕」的目標，國安局因應網路攻防系統再提升一檔次。但國安局強調這個系統不與國防部交流太多，以免「作業疏失」讓工具曝光，讓敵方有所防範。

監察院調查，中共網軍藉軍改實施整合，原隸屬解放軍總政治部執行對台統戰工作的311基地，現已轉至解放軍戰略支援部隊，我國所面臨網駭威脅未來仍屬嚴峻。

國安局表示，鑒於世界各國已將網路空間提升至國家主權層級，國安局在民國104年5月修訂組織法成立「網域安全處」，主責蒐整全球網安資訊及該局關注網域安全威脅相關情資；另於107年4月1日於「安全作業中心」成立專案小組，蒐研爭議訊息危安預警情資。但在面對網路戰威脅部分，國安局受情工法授權，單純負責情蒐工作。

國安局雖表示，不管是國內或其他國家情報機關，情報單位都是情蒐功能，攻的部分主要是軍方，防的話是行政機關，情報機關對於攻防都沒有參與。「但是如果要拿到秘密情報，就可能需要進入敵方網路」，國安局不否認情蒐工作完全跟攻防無關，美軍在這部分也是分成三塊，就是攻、防和蒐，蒐的手法當然也可以應用在攻和防。

國安局表示，網路侵駭情報若拓展到大陸範圍時，就必須和國防部軍情局或電展室合作。而網路戰工具難以取得，被用過一次都會產生數位指紋，一旦被做成IOC放進網防系統，該武器就會失效，因此非常珍貴，和傳統動能武器有相當大的不同。

國安局第七處近年已建置完成「靖安工具開發平台」與「網域安全攻防模擬訓練平台」；但因應資料量及網路傳輸速度倍增，現有設備及設備效能，實已不足負荷。

國安局依據依據年度任務推展的規劃，國安局第七處希望針對整合「研發需求」、「人才培育」及「資安防禦」等各個面向，擬以現有「實驗網路系統」為基礎，結合既有的「網安工具開發平台」及「網域安全攻防模擬訓練平台」，規劃建置「網安情(技)資分析平台」以有效提升網安訊息運用價值，提升主機運算效能及維持跨網設備維管的一致性。

國安局強調，此案是因應中共網路戰威脅及我整體網域安全防護需求，強化駭侵防禦、即時偵測、威脅分析及機先預警為目標，建置及擴充「資訊安全」暨「自動化」等全面性的系統整合，絕無「網域監控」情事。

由於國防部資通電軍所屬網戰大隊也有類似功能，國安局也向監察院強調，在網安防禦及分析工具方面，盡量不跟國防部在這部分交流太多，因為KnowHow或工具共通性太高，如果作業疏失讓工具曝光，會讓敵方有所防範。而監察院詢學者意見，認為「資通電軍指揮部」被期待成為「第四軍種」，其實需要很多努力、還有很長的路要走。