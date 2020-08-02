快訊

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

台版餘額寶為何行不通？ 看懂街口與金管會爭什麼

國安局反擊共軍網駭再設新武器平台 不與國防部交流

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為國防部副參謀總長李廷盛月前在龍門營區視導「國軍網路戰」實兵操演畫面。圖／軍聞社
圖為國防部副參謀總長李廷盛月前在龍門營區視導「國軍網路戰」實兵操演畫面。圖／軍聞社

因應中共網路戰威脅及我整體網域安全防護需求，國安局將於明年度起新建置「網安情（技）資分析平台」，藉整合各不同作業介面及資訊環境，管理「網安弱點探測」及「網安研發工具」，維持網路戰工具戰力，以達「快速反應」、「及時阻絕」的目標，國安局因應網路攻防系統再提升一檔次。但國安局強調這個系統不與國防部交流太多，以免「作業疏失」讓工具曝光，讓敵方有所防範。

監察院調查，中共網軍藉軍改實施整合，原隸屬解放軍總政治部執行對台統戰工作的311基地，現已轉至解放軍戰略支援部隊，我國所面臨網駭威脅未來仍屬嚴峻。

國安局表示，鑒於世界各國已將網路空間提升至國家主權層級，國安局在民國104年5月修訂組織法成立「網域安全處」，主責蒐整全球網安資訊及該局關注網域安全威脅相關情資；另於107年4月1日於「安全作業中心」成立專案小組，蒐研爭議訊息危安預警情資。但在面對網路戰威脅部分，國安局受情工法授權，單純負責情蒐工作。

國安局雖表示，不管是國內或其他國家情報機關，情報單位都是情蒐功能，攻的部分主要是軍方，防的話是行政機關，情報機關對於攻防都沒有參與。「但是如果要拿到秘密情報，就可能需要進入敵方網路」，國安局不否認情蒐工作完全跟攻防無關，美軍在這部分也是分成三塊，就是攻、防和蒐，蒐的手法當然也可以應用在攻和防。

國安局表示，網路侵駭情報若拓展到大陸範圍時，就必須和國防部軍情局或電展室合作。而網路戰工具難以取得，被用過一次都會產生數位指紋，一旦被做成IOC放進網防系統，該武器就會失效，因此非常珍貴，和傳統動能武器有相當大的不同。

國安局第七處近年已建置完成「靖安工具開發平台」與「網域安全攻防模擬訓練平台」；但因應資料量及網路傳輸速度倍增，現有設備及設備效能，實已不足負荷。

國安局依據依據年度任務推展的規劃，國安局第七處希望針對整合「研發需求」、「人才培育」及「資安防禦」等各個面向，擬以現有「實驗網路系統」為基礎，結合既有的「網安工具開發平台」及「網域安全攻防模擬訓練平台」，規劃建置「網安情(技)資分析平台」以有效提升網安訊息運用價值，提升主機運算效能及維持跨網設備維管的一致性。

國安局強調，此案是因應中共網路戰威脅及我整體網域安全防護需求，強化駭侵防禦、即時偵測、威脅分析及機先預警為目標，建置及擴充「資訊安全」暨「自動化」等全面性的系統整合，絕無「網域監控」情事。

由於國防部資通電軍所屬網戰大隊也有類似功能，國安局也向監察院強調，在網安防禦及分析工具方面，盡量不跟國防部在這部分交流太多，因為KnowHow或工具共通性太高，如果作業疏失讓工具曝光，會讓敵方有所防範。而監察院詢學者意見，認為「資通電軍指揮部」被期待成為「第四軍種」，其實需要很多努力、還有很長的路要走。

國安局 國防部

延伸閱讀

部隊缺軍醫告急 國防部推護理軍官計畫 但完全沒進度

國防部開辦幼兒園 網友搞笑：注意！注意還動啊

獵雷艦弊案遭列停權廠商 「慶富」不服吿國防部敗訴

面對共軍「現代版閃電戰」，國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

相關新聞

國安局反擊共軍網駭再設新武器平台 不與國防部交流

因應中共網路戰威脅及我整體網域安全防護需求，國安局將於明年度起新建置「網安情（技）資分析平台」，藉整合各不同作業介面及資...

部隊缺軍醫告急 國防部推護理軍官計畫 但完全沒進度

國防部於民國104年1月1日實施全募兵制度，民間醫學院畢業生已不須服兵役，亦因無義務役官兵服役，國軍部隊中軍醫主要來源之...

中共將台灣近岸水域納沿海航區？ 海巡破解：政治宣示

中國大陸海事局於7月31日公告《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，並自昨（1）日起實施，規則內容將台灣海峽與本...

軍友社理事長勞軍 六年破千次 自掏腰包逾兩億

中華民國軍人之友社理事長李棟樑昨天前往高雄旗山慰勞陸軍第八軍團，致贈軍團所屬各單位慰問金。李棟樑從民國一○三年上任六年以...

台海最後空戰 擊落共機英雄 81歲石貝波辭世

民國五十六年，一一三空戰是台灣海峽上空至今最後一場空戰，國軍F-104G戰機因掩護偵照機，與中共殲六戰機爆發空戰。我方兩...

台海最後空戰英雄石貝波病逝 享壽80

民國56年113空戰是台灣海峽上空至今最後一場空戰，國軍F-104G戰機因掩護偵照機，與中共殲六（米格19）爆發空戰。我...

影／海巡再扣陸抽砂船 政府擬作海軍靶船或魚礁

中國大陸近年宣布沿海限制採砂，造成澎湖台灣灘海域漸成中國大陸抽砂、運砂船侵入盜採海砂熱區。海巡艦隊分署今（109）年1月...

戰搜直升機殉職2飛官 昨公奠

陸軍航空特戰指揮部OH-58D戰搜直升機正駕駛簡任專、副駕駛高嘉隆殉職事件，軍方昨天在桃園市龍城營區擧辦聯合公奠典禮，總...

美國務院稱為保護台灣民主 龐培歐：同意對台軍售

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）30日在聯邦參議院外交委員會表示，國務院將努力確保台灣人民能保護民主，包括同意...

貢寮水下十三枚未爆彈來歷仍不明 海軍今成功爆破

海軍司令部今（30）日表示，海軍今日派遣一九二艦隊水下作業大隊人員赴新北市貢寮區卯澳灣海域，協助處置水下13枚未爆彈，在...

海軍確認13顆未爆彈全炸毀 還帶回炸彈碎片供地方收藏

海軍水下作業大隊今天上午10分15分，引爆新北市貢寮區卯澳灣海底的13顆未爆彈，並在下午回目標區潛水確認全數引爆。軍方人...

影／陸航殉職飛官英勇 微電影「兄弟，我想你」令同僚鼻酸

一架OH-58D戰搜直升機日前在漢光演習期間失事，造成簡任專少校、高嘉隆上尉殉職。國防部為兩人製作追思微電影「兄弟，我想...

熱門新聞

染疫比利時籍技工足跡曝光！酒吧、健身館等24處都入列

影／110天零本土恐破功 來台2個月歐洲工程師確診新冠肺炎

比利時工程師潛伏罹病期跑三縣市 隔離管理人數恐創新高

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

從日女大生、泰移工到歐洲工程師 這五大場所務必帶口罩

比利時工程師染疫足跡涉台中2酒吧 未戴口罩接觸40人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。