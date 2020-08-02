部隊缺軍醫告急 國防部推護理軍官計畫 但完全沒進度

國防部於民國104年1月1日實施全募兵制度，民間醫學院畢業生已不須服兵役，亦因無義務役官兵服役，國軍部隊中軍醫主要來源之一的義務役醫科預備軍官中斷，每年軍醫短缺人數約四百人，軍醫人力來源至今無法補足，海軍磐石艦染疫事件凸顯軍醫人力不足窘境。國防部力推「國軍護理軍官發展計畫」，希望替代部分軍醫在基層部隊的功能，但經調查至今沒有具體作法，也無進度。

監察院調查獲知，預官停徵後，國軍部隊每年頓失600至700名預官軍醫的人力配置；而民國99年至108年國防醫學院基礎醫事人力的「軍費畢業生」，分發則僅增77人，遠不及國防部自行調查彙整各單位的建議配置醫療人力約140人，或函稱醫療預官需求數達145人的相關評估結果，影響國軍士官兵健康權益甚鉅。

監察院指出，國防部自108年起擬定「國軍護理軍官發展計畫」，其具體需求及所需基礎醫療如下：官兵預防保健、健康促進；緊急救護與門、急診醫療；傷患轉接後送勤務；第八類軍品補保勤務；自救互救及戰傷救護訓練。據國防部指稱，此案曾分別於108年3月5日、4月9日、5月2日及7月24日邀集各處主管、國防醫學院院本部及護理學系、衛訓中心主官等共同研討，擬訂「國軍護理軍官發展計畫」，並規劃近、中、遠程三階段執行。

但監察院調查後發現：全案迄今相關具體策略、評估及配套機制闕如。呼籲為盡速維護國軍士官兵健康權益，整體訓練容量及專業師資評估等相關措施，要求國防部全盤檢視策進。

監察院調查指出，國軍醫官具護理師證照計584員、專科護理師證照計10員。其中軍職護理師幾全集中在國軍醫院，有540人；陸軍有34人；海軍7人；空軍14人；中央單位一人；後備與憲兵無。