中共將台灣近岸水域納沿海航區？海巡署破解：政治宣示

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中國大陸海事局於7月31日公告《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，並自昨（1）日起實施，規則內容將台灣海峽與本島東、西岸近海分別劃設為近海與沿海航區。圖／海巡提供
中國大陸海事局於7月31日公告《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，並自昨（1）日起實施，規則內容將台灣海峽與本島東、西岸近海分別劃設為近海與沿海航區。圖／海巡提供

中國大陸海事局於7月31日公告《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，並自昨（1）日起實施，規則內容將台灣海峽與本島東、西岸近海分別劃設為近海與沿海航區，遭外界質疑是否將跨越海峽執法？海巡核心官員今天指出，中共此舉僅具政治宣示作用，與海域執法無關。

中共大陸新發布這項規則，將台灣海峽與南海之台灣島東海岸距岸不超過50浬的海域，設定為「近海航區」；還將台灣島東海岸、海灣海峽東西海岸等距岸不超過10浬的海域，劃設為「沿海航區」。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩據此質疑，此案這表面像是保障水上人命財產安全、防止環境染然與海上相關設施的技術標準，裡面卻包含了對於中國大陸海區的劃設。

他認為，從這紙規則中近海區劃分中，渤海、黃海、東海不超過200海浬的海域區分中看來，就是專屬經濟海域（區）的概念；但為什麼將台灣海峽及台灣東部海域的50海浬的區域也劃進中國「近海航區」、台灣東西岸兩岸不超過10海浬的海域也被劃進了「沿海航區」？另外還在海南島及西沙群島間另行劃設了「海南—西沙航區」；目前還看不出中國大陸的真正企圖，他質疑：莫非中國海警即將跨越海峽中線執法？

但海巡核心官員解釋，為符合國際海事組織(IMO)訂定的「海上人命安全國際公約」（SOLAS）相關規定，各國航政機關均會訂定國內航行及公海航行船舶監理檢查規範，中國大陸海事局修正公布自8月1日施行的《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》即屬之。

官員指出，此案修正重點是「針對船長20公尺以上的國內航行海船的檢驗制度、安全和防汙染技術標準進行了系統修訂」，「簡化船舶檢驗要求」。

至於所謂的「國內航行」的範圍劃分，官員認為，是中國大陸針對國內船舶航行範圍及監理的檢查規定，其中台灣「國內」航行的範圍，為通案規定，且是援例辦理，僅具政治宣示作用，與海域執法無關。

官員說，至於中國大陸海警執法範圍，僅訂有台灣沿岸24浬的敏感海域範圍，但實務上都不會超越海峽中線或進入離島限制海域內執法。中國大陸劃設的台灣敏感海域範圍，與我國兩岸條例規定的禁、限制水域範圍相同。

中國大陸海事局於7月31日公告《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，並自昨（1）日起實施。圖／取自呂禮詩臉書網頁
中國大陸海事局於7月31日公告《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，並自昨（1）日起實施。圖／取自呂禮詩臉書網頁

台灣海峽 海峽中線

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