台海最後空戰英雄石貝波病逝 享壽80
民國56年113空戰是台灣海峽上空至今最後一場空戰，國軍F-104G戰機因掩護偵照機，與中共殲六（米格19）爆發空戰。我方胡世霖、石貝波兩位上尉飛官各撃落一架敵機。此後至今五十多年，兩岸軍方從未交火。
石貝波今天上午病逝於台北三軍總醫院，享壽81歲，空軍司令部將協助家屬辦理後事。民國105年，馬英九總統決定頒發「保衛台灣紀念章」，給過去曾為保衛台灣付出貢獻的三軍將士，他是首批得主之一。
石貝波生於民國29年，江蘇吳縣（蘇州）人，畢業於空軍官校43期。113空戰當時，服役於臺中清泉崗基地的空軍第三聯隊第三大隊第八中隊。石貝波很早就退伍經商，民國70年代末，他返國加入重新復飛的復興航空，擔任ATR客機機長。民國87年復興機師罷工，最後不敵資方壓力結束行動。公司除了將幾位「首謀」解聘，未對多數飛行員秋後算帳。石貝波不在解聘之列，但他決定不回去，放棄五百多萬元退休金。
石貝波也是參加113空戰的四名國軍飛官中，最後去世的一位。領隊蕭亞民中校，後來失事殉職。二號機胡世霖上尉，民國79年因癌症病逝。三號機楊敬宗少校，空戰後返航途中離奇失蹤，大陸方面因而宣稱，是共軍飛官胡壽根將其擊落；然而依據我方戰管通話錄音，楊敬宗在空戰結束後還曾在無線電中報到，證實當時無恙；而且中共宣稱胡壽根是用機砲迎面打下楊敬宗，在雙方戰機以兩倍音速對頭接近時，還能以機砲瞄準射擊，對噴射時代的空戰而言，堪稱無人能及的「神蹟」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言