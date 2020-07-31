台海最後空戰英雄石貝波病逝 享壽80

民國56年113空戰是台灣海峽上空至今最後一場空戰，國軍F-104G戰機因掩護偵照機，與中共殲六（米格19）爆發空戰。我方胡世霖、石貝波兩位上尉飛官各撃落一架敵機。此後至今五十多年，兩岸軍方從未交火。

石貝波今天上午病逝於台北三軍總醫院，享壽81歲，空軍司令部將協助家屬辦理後事。民國105年，馬英九總統決定頒發「保衛台灣紀念章」，給過去曾為保衛台灣付出貢獻的三軍將士，他是首批得主之一。

石貝波生於民國29年，江蘇吳縣（蘇州）人，畢業於空軍官校43期。113空戰當時，服役於臺中清泉崗基地的空軍第三聯隊第三大隊第八中隊。石貝波很早就退伍經商，民國70年代末，他返國加入重新復飛的復興航空，擔任ATR客機機長。民國87年復興機師罷工，最後不敵資方壓力結束行動。公司除了將幾位「首謀」解聘，未對多數飛行員秋後算帳。石貝波不在解聘之列，但他決定不回去，放棄五百多萬元退休金。