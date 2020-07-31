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台海最後空戰英雄石貝波病逝 享壽80

聯合報 / 記者程嘉文
石貝波（左）、胡世霖在空戰後與F-104戰機合影，他們是台海至今最後兩位曾經擊落敵機的飛行員。圖/空軍資料照
石貝波（左）、胡世霖在空戰後與F-104戰機合影，他們是台海至今最後兩位曾經擊落敵機的飛行員。圖/空軍資料照

民國56年113空戰是台灣海峽上空至今最後一場空戰，國軍F-104G戰機因掩護偵照機，與中共殲六（米格19）爆發空戰。我方胡世霖、石貝波兩位上尉飛官各撃落一架敵機。此後至今五十多年，兩岸軍方從未交火。

石貝波今天上午病逝於台北三軍總醫院，享壽81歲，空軍司令部將協助家屬辦理後事。民國105年，馬英九總統決定頒發「保衛台灣紀念章」，給過去曾為保衛台灣付出貢獻的三軍將士，他是首批得主之一。

石貝波生於民國29年，江蘇吳縣（蘇州）人，畢業於空軍官校43期。113空戰當時，服役於臺中清泉崗基地的空軍第三聯隊第三大隊第八中隊。石貝波很早就退伍經商，民國70年代末，他返國加入重新復飛的復興航空，擔任ATR客機機長。民國87年復興機師罷工，最後不敵資方壓力結束行動。公司除了將幾位「首謀」解聘，未對多數飛行員秋後算帳。石貝波不在解聘之列，但他決定不回去，放棄五百多萬元退休金。

石貝波也是參加113空戰的四名國軍飛官中，最後去世的一位。領隊蕭亞民中校，後來失事殉職。二號機胡世霖上尉，民國79年因癌症病逝。三號機楊敬宗少校，空戰後返航途中離奇失蹤，大陸方面因而宣稱，是共軍飛官胡壽根將其擊落；然而依據我方戰管通話錄音，楊敬宗在空戰結束後還曾在無線電中報到，證實當時無恙；而且中共宣稱胡壽根是用機砲迎面打下楊敬宗，在雙方戰機以兩倍音速對頭接近時，還能以機砲瞄準射擊，對噴射時代的空戰而言，堪稱無人能及的「神蹟」。

馬英九總統頒授保衛台灣紀念章給石貝波。圖/軍聞社
馬英九總統頒授保衛台灣紀念章給石貝波。圖/軍聞社

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