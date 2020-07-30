戰搜直升機殉職飛官「龍城」英雄公奠 總統頒褒揚令

陸軍航空特戰指揮部所屬戰搜直升機7月16日參加漢光演習結束，從新竹起飛準備返回桃園基地時疑機械問題突發狀況重落地，造成兩名飛官殉職。今天上午於桃園市龍城營區擧辦「英勇殉職飛官聯合公奠典禮」，並由陸軍司令陳寶餘上將分別為殉職的簡任專少校追晉中校，高嘉隆上尉追晉少校，兩名飛官各追頒1座忠勇勳章，以表殊榮。

聯合公奠會場就在兩名殉職飛官過去最熟悉不過的601旅「龍城」基地航道旁機棚，一進會場正前方中央是簡任專、高嘉隆穿著飛行服裝、太陽眼鏡的巨幅照片，在青天白日滿地紅國旗加持下更顯帥氣，「龍城飛將、英雄典範」玄黃楷書大字詮釋兩人豪氣、雄心壯志的軍旅生涯，兩邊的大螢幕不斷變換播放他們和家人、袍澤的照片，家屬親友和部隊長官好友看著一幕一幕過往，緬懷簡任專、高嘉隆對生命、使命的熱情引人無限追思、落淚。

蔡英文總統在國防部長嚴德發等人陪同下參加公奠，以三軍統帥身份主持頒贈褒揚令等儀式，向簡任專中校與高嘉隆少校忠烈英靈致祭，表彰烈士為國盡忠，守護民眾安全的英勇事蹟，儀式結束後總統蔡英文也逐一慰問遺眷致意，公奠場面莊嚴肅穆備極哀榮，遺眷們仍難掩悲泣。

陸軍航空特戰指揮部表示，簡任專中校及高嘉隆少校是陸軍OH-58D（戰搜直升機）優秀飛行員，曾多次執行年度漢光、聯勇操演及空武射擊等重要演訓任務，表現優異深獲肯定。7月16日於任務結束返回駐地時，因機況緊急降落時為閃避民宅，毅然決然犧牲自己守護人民安全，展現盡忠職守捨己護民的高尚節操，實為國軍英勇典範。