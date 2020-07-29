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最強軍友社理事長 慰勞部隊本周將破千場

聯合報 / 記者程嘉文／即時報導
軍友社理事長李棟樑，赴馬祖慰勞官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑，赴馬祖慰勞官兵。記者程嘉文/攝影

漢光演習結束後，中華民國軍人之友社，展開前往各部隊慰勞的行程。軍友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，在參謀本部副總長執行官徐衍璞上將陪同下，昨天與今天分別到陸軍十軍團與馬祖防衛部慰勞部隊。總計李棟樑自民國103年上任六年以來，曾經慰勞過的國軍單位，已達980餘個（次）。本周五他還有一場南部勞軍行程，預計將突破一千大關。

今年漢光演習國軍發生兩起傷亡意外，分別造成兩位海軍陸戰隊官兵與兩名陸航飛官罹難。李棟樑日前也前往左營與龍潭，慰勞殉職官兵家屬。

他致詞時表示，軍友社的任務，就是讓軍人體會到社會大眾的支持。自己擔任理事長六年來走訪部隊的過程中，如果發現有一些基層的問題，自己就設法幫助解決。舉例來說，一些偏遠營區沒有福利站，附近也沒有商店，自己便捐贈飲料、泡麵，提供官兵宵夜。

另外例如位於五指山的國軍示範公墓，自己曾經造訪19次，軍方因為兵力裁減，管理組要再減少6名官兵，人力不足。他向國防部長官提及此節，雖然未能恢復編制，但雇請保全協助執勤。另外原本每晚要安排兩名士兵留宿在安放骨灰的忠靈殿內值夜，在他建議下撤回隊部，改用監視攝影機代替。

軍友社理事長李棟樑赴馬祖勞軍，與兩棲連蛙兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑赴馬祖勞軍，與兩棲連蛙兵合影。記者程嘉文/攝影

漢光演習 國軍

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