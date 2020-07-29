最強軍友社理事長 慰勞部隊本周將破千場

漢光演習結束後，中華民國軍人之友社，展開前往各部隊慰勞的行程。軍友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，在參謀本部副總長執行官徐衍璞上將陪同下，昨天與今天分別到陸軍十軍團與馬祖防衛部慰勞部隊。總計李棟樑自民國103年上任六年以來，曾經慰勞過的國軍單位，已達980餘個（次）。本周五他還有一場南部勞軍行程，預計將突破一千大關。

今年漢光演習國軍發生兩起傷亡意外，分別造成兩位海軍陸戰隊官兵與兩名陸航飛官罹難。李棟樑日前也前往左營與龍潭，慰勞殉職官兵家屬。

他致詞時表示，軍友社的任務，就是讓軍人體會到社會大眾的支持。自己擔任理事長六年來走訪部隊的過程中，如果發現有一些基層的問題，自己就設法幫助解決。舉例來說，一些偏遠營區沒有福利站，附近也沒有商店，自己便捐贈飲料、泡麵，提供官兵宵夜。