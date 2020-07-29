最強軍友社理事長 慰勞部隊本周將破千場
漢光演習結束後，中華民國軍人之友社，展開前往各部隊慰勞的行程。軍友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，在參謀本部副總長執行官徐衍璞上將陪同下，昨天與今天分別到陸軍十軍團與馬祖防衛部慰勞部隊。總計李棟樑自民國103年上任六年以來，曾經慰勞過的國軍單位，已達980餘個（次）。本周五他還有一場南部勞軍行程，預計將突破一千大關。
今年漢光演習國軍發生兩起傷亡意外，分別造成兩位海軍陸戰隊官兵與兩名陸航飛官罹難。李棟樑日前也前往左營與龍潭，慰勞殉職官兵家屬。
他致詞時表示，軍友社的任務，就是讓軍人體會到社會大眾的支持。自己擔任理事長六年來走訪部隊的過程中，如果發現有一些基層的問題，自己就設法幫助解決。舉例來說，一些偏遠營區沒有福利站，附近也沒有商店，自己便捐贈飲料、泡麵，提供官兵宵夜。
另外例如位於五指山的國軍示範公墓，自己曾經造訪19次，軍方因為兵力裁減，管理組要再減少6名官兵，人力不足。他向國防部長官提及此節，雖然未能恢復編制，但雇請保全協助執勤。另外原本每晚要安排兩名士兵留宿在安放骨灰的忠靈殿內值夜，在他建議下撤回隊部，改用監視攝影機代替。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言