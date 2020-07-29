軍購結餘款繳國庫 軍方人士：美軍收錢再退可能性不高

我對美各項軍購案關案後的結餘款項運用，近期受到關注，國防部雖宣示按審計法規須繳回國庫，但軍方人士對此卻表示悲觀，認為美方收了錢再退的可能性不高，「這是美國的霸道，卻是現實」。

對於我對美軍購款項，審計部曾於105年作過稽核，當時發現民國99至104年間，美方按月自美國聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank，FRB）我國軍購計息帳戶提領軍購案款，超出實際付款需求，美方每月提領金額，竟超出各月份實際支出金額約0.94至2.54億美元。

審計部當時要求國防部向美方爭取回歸美軍財務管理作業手冊規定，並參考我國每月實際支出金額，調降每月提領金額，降低我國軍購案款留滯美軍軍售信託基金之金額。

而國防部業也請美方同意調降提領基準，由原採行60日平均支出數，調降為30日平均支出數，我國於美國聯邦儲備銀行的軍購計息帳戶，按105年中央銀行新台幣對美元的年平均匯率32.318換算，每年因此增加孳息收入約65萬6502美元，折合新台幣約2121萬餘元。顯示審計部不斷關注軍購款項支用情形。

而對於外傳近期結案採購30架AH-64E阿帕契直升機的「天鷹專案」，以及至明年將結案的「愛二提升愛三及採購愛三」案，結餘款傳美方要求持續支用，而國防部日前已宣示依法須繳回國庫。軍方人士認為，要美軍退回已在軍購計息帳戶中的款項有困難。

軍方人士指稱，對美軍購專案標餘款一直以來都是如此作的，美方收了錢不會再退，「這是美國的霸道」，他舉例「諾克斯的標餘款用的更久」，「這是現實的事」。

軍方人士表示，編列的專案預算沒用完，軍種會落個編列不實之名，最多繳回國庫，但繼續支用標餘款，有時可以獲得美方半買半送的方便及好處，不然若要再編列預算執行提升或改裝更貴更要被國會質疑，這是國軍對美軍購的難處。