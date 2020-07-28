黑鷹失事案 監院糾正國防部、民航局

今年初發生的黑鷹直升機失事案，造成參謀總長沈一鳴在內8位將官傷亡。監察院今天通過監委包宗和、仉桂美調查案，對國防部、民航局提出糾正，要求檢討改進。

監院上周已針對該案彈劾空軍第八基地天氣中心中校主任任亦偉、少校攔管長周士凱。今天進一步公布糾正案文指出，民航局電子式飛航指南（e-AIP）系統中的航線坪林—宜蘭段，並未沿台9線走，且未於國5頭城交流道附近設強制報告點，造成失事飛行員採直線飛行時，疏忽其地障風險，釀成悲劇。

查案監委表示，專機失事前副駕駛兩度提醒「教官高度」，卻未能接桿操作，認定與其S-70C/UH-60機種時間僅220小時，未達S-70C/UH-60M機種時間300小時規定有關，空軍應就人員派遣深入檢討。

監委指出，專機任務早於去年12月底即寄送至第四聯隊作指中心，但作情官薛志良僅查看1月1日報表、疏漏2日專機任務，而未通知救護隊，致該隊於1日17點接獲國防部詢問進駐整備進度，才知2日任務，並臨時由剛返回嘉義基地的葉建儀駕機夜航北上並擔任翌日正駕駛，壓縮任務整備時間，危害飛航安全。

民航局疏失部分，監委表示，依規定，攔管人員任務前應檢查即將交管任務機相關資訊，並追蹤監視任務機按計畫執行，但該案攔管人員任務前未查詢內陸地障，未將航線輸入到監控系統，致任務中未能發現任務機偏航，核有違失。