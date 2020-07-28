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共籍搜救機艦進入海峽搜救 國防部：全面監控

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
對於共籍抽沙船不斷越過海峽中線盜砂，國防部發言人史順文表示，中共從未放棄武力犯台，針對這類行為，國軍會利用聯合情監偵全面掌握，並依照國軍經常時期經常時期戰備時期突發狀況處置規定來作。記者洪哲政／攝影
對於共籍抽沙船不斷越過海峽中線盜砂，國防部發言人史順文表示，中共從未放棄武力犯台，針對這類行為，國軍會利用聯合情監偵全面掌握，並依照國軍經常時期經常時期戰備時期突發狀況處置規定來作。記者洪哲政／攝影

一艘大陸籍運砂船26日在澎湖翻覆，兩岸都動員機艦搜救，共籍艦船也進入海峽中線水域執行搜救。國防部發言人史順文上午表示，中國大陸申請進入台灣海峽的搜救機與救難船，國軍利用聯合情監偵作為，能綿密掌握狀況，基於人道救援立場，全面監控進入我海空域執行任務的非武裝救援機艦。

國防部上午舉行記者會。共機近期頻繁擾我海峽中線與西南空域防空識別區，空軍內部證稱，台南第一聯隊IDF機隊，六月份全機隊飛行時數，有一半時間都投入在海峽中線與西南空域驅離、監控共機。

對此，史順文表示，共機進入或接近我防空識別區，國軍依照國軍經常時期戰備時期突發狀況處置規定，全程嚴密掌握，並派遣適當兵力應對，維護國家主權與安全；至於我方派遣多少應對兵力，因牽涉兵力運用，不便詳盡說明。

中共運砂船在澎湖水域翻覆後，兩岸都動員搜救，共籍船艦也進入海峽中線水域執行搜救。史順文表示，中國大陸申請進入台灣海峽的搜救機與救難船，國軍是利用聯合情監偵作為，能綿密掌握狀況，

他進一步說，台海中線海域發生類似事故，是國際海洋法規範的人道救援行為，在執行層面上，是依國家搜救中心依權責分工執行，要求各部會配合實施，部分須由國搜中心說明；而國防部基於人道救援立場，會全面監控進入我海空域執行任務的非武裝救援機艦。

對於共籍抽砂船不斷越過海峽中線盜砂，史順文表示，中共從未放棄武力犯台，針對這類行為，國軍會利用聯合情監偵全面掌握，並依照國軍經常時期經常時期戰備時期突發狀況處置規定來作。

國軍 海峽中線 國防部

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