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美國會建議邀我參與環太平洋操演 國防部：未獲通知
2020年美國環太平洋軍事演習（RIMPAC）將在8月17日至31日於夏威夷周圍海域舉行，美國海軍指出，已經邀請2018年參加該演習的25個國家參與。美國參議院本月也通過2021財政年度國防授權法，建議邀請台灣參與環太平洋軍演。國防部發言人史順文表示，我方至今未獲正式通知，但將循序漸進，爭取擔任演習觀察員。
國防部上午舉行記者會，針對國防部是否曾接獲美軍通知，可望參與RIMPAC操演？史順文表示，我方目前並沒有接到正式通知。
但他進一步表示，會把握當前台美合作的良好契機，在有助於區域和平穩定、確保國家利益、符合軍事戰略及整體防衛構想下，審慎評估，以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員，參與觀察聯合計劃作為與人道救援等重點科目。
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