國防部湖口基地設置能住宿、體驗戰場的軍民活動中心
國防部今天宣布，將在陸軍新竹湖口基地興建一座能住宿、體驗戰場生存遊戲的軍民活動中心，下半年展開招商，落成後軍民共享。國防部同時證實，針對總統府後憲兵202指揮部、三軍軍官俱樂部土地開發，現已啟動評估，將配合政府相關政策與行政院土地規劃。
國防部上午舉行記者會，針對「國防部推動促進民間參與公共建設」執行成效進行說明。資源規劃司財物資源處處長張獻瑞表示，為配合行政院推動促參政策，國防部依據「促進民間參與公共建設法」，由軍醫院、各司令部等設施著手，引進民間專業技術或經營理念，逐步擴大民間參與項目。
他表示，國防部已簽約營運案件總計9案，簽約投資金額總計約5.47億元，自簽約營運至民國108年止收取房地租金計約1.2億元、權利金計約2億元，總計收取3.2億元，分別挹注國庫及本部「國軍生產及服務作業基金」。其中陸軍聯誼廳ROT案曾獲108年第17屆「政府機關」、「民間機構」及「顧問機構」三項佳等獎殊榮。
但張獻瑞說，今年為因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情影響，配合財政部109年4月17日函協助各促參案申請紓困，包含土地租金及權利金減免等，截至6月底止申請紓困計減免約439萬元。
他表示，後續為配合政府長照政策，現正評估國軍醫院適宜空間，引進民間資金建置綜合式長照機構，提供全時照顧等服務；另規劃非軍事用途設施，打造具軍事教育意義的文創空間，活化國軍資產及助益地方發展。
張獻瑞披露，今年下半年度將招商項目，國軍基隆分院將要設置綜合式長期式照護機構ROT案，提供長照服務、長青交流、社會福利資詢；另將在陸軍新竹湖口基地，準備進行軍民活動中心招商，屬於文教業務，內容將有戰術體驗教育中心、室內探險體驗、生存遊戲場、雷射槍射擊場、攀岩場、空氣槍射擊場與住宿旅館。另有其他案件正配合顧問公司實施評估。
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