快訊

婆婆立誓「說假話胸部變小」 李眉蓁親自回應了

扭曲的「中國神童」？科展造假歪風的天才教育熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共機挑釁頻繁 台南IDF戰機投入監控 6月飛行時數爆漲

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
IDF戰機。圖/空軍資料照
IDF戰機。圖/空軍資料照

近期履傳共機深夜襲擾我西南空域防空識別區（ADIZ），空軍內部證稱，台南第一聯隊IDF機隊，6月份全機隊飛行時數，有一半時間都投入在海峽中線與西南空域驅離、監控共機。

退輔會主委馮世寬本月24日率退輔會處長級以上幹部一行四十餘人，前往空軍台南第一聯隊了解國防事務時，聯隊長陳世輝向馮世寬報告披露，6月份聯隊配賦飛行時間達成率為128%，其中二分之一於海峽中線與西南空域捍衛領空，二分之一是演訓。

馮世寬曾任空軍第一聯隊第25任聯隊長。而針對台南IDF戰機表現，空軍包括司令熊厚基等將領，均曾致電嘉勉第一聯隊官兵表現。

媒體日前曾報導，中共戰機日前晚間與凌晨連續闖入我台灣西南空域防空識別區（ADIZ)，遭空軍強勢驅離。空軍當時並未證實共機動態相關訊息，僅表示對於台灣周邊海、空域狀況均能全程掌握並適切應處，目前狀況均正常。

退輔會上午則證實，退輔會主委馮世寬為讓會屬官員更加了解國防事務，以加強與國防部的合作，推動募兵制，因此於相關會報，後讓業管部門安排此一參訪行程。

空軍 馮世寬 退輔會

延伸閱讀

見證公路開採歷史 公總推新書

釣魚台衝突升溫 日本針對共機強化緊急升空應對

共機又來 本月第9次襲擾我西南空域

馮世寬成蔡首任國防部長 勇鷹高教機是關鍵

相關新聞

天鷹將結案…阿帕契結餘款 美提「交換」我悍拒

陸軍採購三十架阿帕契AH-64E攻擊直升機「天鷹專案」近期即將結案，據指出，有新台幣數十億元結餘款項，美軍透過美國在台協...

共機挑釁頻繁 台南IDF戰機投入監控 6月飛行時數爆漲

近期履傳共機深夜襲擾我西南空域防空識別區（ADIZ），空軍內部證稱，台南第一聯隊IDF機隊，6月份全機隊飛行時數，有一半...

觀察站／拒給美「零用錢」 軍方改變的開始…

美方介入我軍購政策程度極深，台美軍事合作固然涉及建軍、軍購，基於強化防務與雙方合作關係，我國向來尊重美方的建議、甚至主導...

勇鷹機背後有更大野心？國機國造「大魔王計畫」曝光

空軍T-5高教機原型機「勇鷹」6月完成首飛後，漢翔公司測評隊目前正與空軍合作，瘋狂衝剌「初始操作測試和評估」（IOT&E），待進行極限嚴苛狀況的鑑測後，將依照空軍要求進行小幅構型更改。而對於固定無涉構改的零件，目前已評估備料，希望協助空軍提早接收首批6架量產機，滿足軍方政策任務，也希望達成提前量產的目標。漢翔目前已放眼爭取空軍「初教機」的研製與生產業務，希望持續「國機國造」國家隊的整合任務。

【總編開箱】再戰大二膽，一段已經遺忘的美國經驗

「一戰古寧頭，再戰大二膽」再加上「光輝的八二三」，這幾場撼動人心的戰役，扭轉了兵敗如山倒的國共戰局，改變了七十年來的台灣命運。如今我們還能振振有詞地強調自己「堅守在民主陣營」，強調台灣的驕傲，都不能忘記這幾場戰役的教訓，要感謝前人真正浴血犠牲，「島孤人不孤」地創造了台灣奇蹟。

擋軍售財路？我將領竟遭美境外約詢

空軍防空飛彈指揮部耗資一八二億元採購愛國者三型重鑑測案，被爆未經首長核定的程序疏漏，空軍除宣稱將處分失職將領外，也強調此...

大二膽戰役70年 馬英九登島喊話

昨天是大二膽島戰役七十周年，前總統馬英九偕當年參戰英雄史恆豐、賴生明家屬重返戰地，向將士英靈致祭，憑弔這場保衛台灣關鍵戰...

翻艇殉職兩士兵 蔡總統頒褒揚令

海軍陸戰隊本月三日登陸作戰操演發生翻艇意外，造成上士陳志榮及上兵蔡博宇殉職，昨天舉行聯合公祭，海軍司令劉志斌頒授一星陸戰...

美索天鷹專案結餘款 國防部堅守財政紀律下令拒絕

陸軍採購25架阿帕契AH-64E攻擊直升機「天鷹專案」近期即將結案，傳有新台幣數十億元結餘款項，美軍透過美國在台協會（A...

悼念陸戰殉職官兵 AIT處長：向英豪致敬

海軍陸戰隊今天在高雄海軍官校舉行「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公祭」。美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑出席致意，並...

馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

前總統馬英九今天重返戰地大膽島，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役，但其實他早在昨天傍晚就抵達金門，此行第一站就是去探望在今年初...

軍方提前紀念大二膽戰役 馬英九諷「超前部署」

選在大二膽戰役70周年的今天，前總統馬英九今天偕同當年參戰英雄史恆豐、賴生明的家屬們重返戰地，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役...

熱門新聞

日本爆發新冠「乳頭群聚」恐感染600人 醫：勤沖洗可防疫

馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

女力後援會成立 李眉蓁婆婆語出驚人：若說假話胸部變小

天鷹將結案…阿帕契結餘款 美提「交換」我悍拒

拉美新冠確診數超越美加！全球染疫人數破1600萬 恐掀第2波封境潮

李雅靜論文口委惹議 侯彩鳳秀資歷反問不夠格嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。