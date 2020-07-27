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共機挑釁頻繁 台南IDF戰機投入監控 6月飛行時數爆漲
近期履傳共機深夜襲擾我西南空域防空識別區（ADIZ），空軍內部證稱，台南第一聯隊IDF機隊，6月份全機隊飛行時數，有一半時間都投入在海峽中線與西南空域驅離、監控共機。
退輔會主委馮世寬本月24日率退輔會處長級以上幹部一行四十餘人，前往空軍台南第一聯隊了解國防事務時，聯隊長陳世輝向馮世寬報告披露，6月份聯隊配賦飛行時間達成率為128%，其中二分之一於海峽中線與西南空域捍衛領空，二分之一是演訓。
馮世寬曾任空軍第一聯隊第25任聯隊長。而針對台南IDF戰機表現，空軍包括司令熊厚基等將領，均曾致電嘉勉第一聯隊官兵表現。
媒體日前曾報導，中共戰機日前晚間與凌晨連續闖入我台灣西南空域防空識別區（ADIZ)，遭空軍強勢驅離。空軍當時並未證實共機動態相關訊息，僅表示對於台灣周邊海、空域狀況均能全程掌握並適切應處，目前狀況均正常。
退輔會上午則證實，退輔會主委馮世寬為讓會屬官員更加了解國防事務，以加強與國防部的合作，推動募兵制，因此於相關會報，後讓業管部門安排此一參訪行程。
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