翻艇殉職兩士兵 蔡總統頒褒揚令

海軍陸戰隊本月三日登陸作戰操演發生翻艇意外，造成上士陳志榮及上兵蔡博宇殉職，昨天舉行聯合公祭，海軍司令劉志斌頒授一星陸戰獎章，追晉陳志榮為三等士官長、蔡博宇為下士，皆由兩人父親收受，並以海陸隊旗、國旗覆棺，場面莊嚴肅穆；蔡英文總統頒贈褒揚令並致祭，慰問家屬。

美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑也到場致意。酈英傑說，他代表美國在台協會，向陳志榮、蔡博宇的家屬致哀，這兩名官兵為了保衛台灣的繁榮和自由，在執勤時殉職，體現了台灣部隊最重要的精神，就是「無私、英勇」，堅定捍衛家園。

四年前屏東網紗溪橋戰車墜溪操演意外，其中一名殉職者陸軍五六四旅上士陳世坤家住高雄內門區，蔡總統昨公祭後前往探視。

洪仲丘案砍的軍法少將編階 恢復了

【記者洪哲政／台北報導】國防部近期調整將級員額編制，除決定在空軍作戰指揮部增編一名中將副指揮官、八軍團增編一席少將副指揮官外，也調整國軍軍法將級編制。國防部最高檢察署檢察長原為上校編階，本月一日起調整為少將。

外界對該職務最熟悉者，應屬「洪仲丘案」期間代表軍方對外發言的國防部最高檢察署檢察長曹金生，當時曹就是空軍少將，但因其對外發言方式溝通效果欠佳，引起社會關注及討論。據了解，曹金生退職後，不但軍法系統在軍中執法權遭取消，國防部也在「精粹案」將「國防部最高軍事法院檢察署檢察長」降編為上校。此次是經國防部法律事務司爭取，將這項職務恢復為少將。