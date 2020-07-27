觀察站／拒給美「零用錢」 軍方改變的開始…

美方介入我軍購政策程度極深，台美軍事合作固然涉及建軍、軍購，基於強化防務與雙方合作關係，我國向來尊重美方的建議、甚至主導。但軍費支用屬於我國主權範圍，有國家財政法令限制與稽核制度，美方無權介入。國防部與各軍種必須守住底線，堅持主控權，維持民主國家體面。

台美軍售案極為複雜、牽扯層面很廣，尤其支用內容橫跨兩國不同制度的政府體制，會計年度結算日期也不一樣。單一軍售、甚至一個年度的軍售訓練，往往台美已經交互支用，或是年度終了，卻要將近五年才能完全結算關帳，而我方部分多餘款項，若已經先交付美方，就會變成一筆留在美國政府的「零用錢」，沒關帳退回之前，按照「往例」，只要台美軍方合議，怎麼使用，外界無從了解起，主控權卻往往在美方手上。

這也就是退將當年為堅持守法遭美軍「盯上」，但國防部竟也默許美方自行排除「困難」的原因。若非退將秉勇氣挺身說法，外界難窺真相。

縱使立法院、審計部緊盯每項軍售案的結餘，但長年來主控權在美方，軍方很難改變。立法院外交及國防委員會立委縱能節制預算，但也會承受AIT官員登門「拜會」的壓力，過去美方堅持的軍購預算或項目，就算媒體或監察院示警在前，但經過軍種折衝，立法院最後多是一紙書面解凍了事，預算照常支用，不敢開罪美方。

但歷經一八二億元愛國者三型飛彈重鑑測未經核定案曝光，經由媒體披露，空軍坦承疏失，國防部設定重複稽核機制後，任何軍購預算、軍購結餘款，都必須合法支用、繳庫，並經由國防部與政府國安單位掌握與核定，以配合政府整體對外政策運用。

在民氣可用下，重大軍售結餘款項，就算要流用，也應有助立即可見成效的建軍備戰，不能以明顯無助益的雞肋，遭美方予取予求。國防部宣示軍購結餘款一律繳庫，希望是改變的開始。