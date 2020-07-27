擋軍售財路？我將領竟遭美境外約詢

空軍防空飛彈指揮部耗資一八二億元採購愛國者三型重鑑測案，被爆未經首長核定的程序疏漏，空軍除宣稱將處分失職將領外，也強調此案與明年「愛二性能提升及採購愛三」（疾鋒專案）結案的結餘款無關，且無「外力」介入。但有退役將領證稱，九年前曾因力主軍購結餘款項必須按規定辦理結案，影響美軍售系統利益，遭美國安援局（DSCA）副局長在海外約詢，而國防部也令其赴海外面見美軍將領。

海軍官校六十六年班畢業的前海軍參謀長、備役中將李皓，是前參謀總長李喜明同班同學，他曾披露二○一一年突然自行報請退伍，原因之一為P-3C反潛機改隸空軍；近日他透過臉書披露另一關鍵原因，竟是為上情所迫。

李皓以「亢龍有悔」為題撰文表示，九年前，他選擇卸除軍職，其關鍵原因，除了P-3C改隸空軍外，就是長年累積的軍售「在途物資」額度已令人咋舌，其中主項包括軍售已交貨而未結案的付款餘額，或正執行交易並依期程交付的款項，甚至未執行但已立案的特例（如潛艦的海星專案、空軍的F-16「鳳×專案」等），這些軍售款付出後，就和以後的投資門和維持門脫鉤，解決方法只有依規定「快速或正常」途徑結案，然後餘款繳國庫結案，如果軍購武器系統壽期中，可預見一些系統性功能提升或零件消失性商源的問題，如果專案尚未結案，餘額攤提又在軍種同意下，就能便宜行事，保障武器裝備的妥善率。

李皓指出，這種做法不合法，但總令人忽視，我國是美國排名前五的重要軍售對象，他退伍前據悉三軍此項目額度已超過七百億台幣，他意欲步回正軌，要求已交貨完成的專案，即循正常結案程序辦理結案，交貨五年以上的，逐件以快速結案方式辦理，另方面也向國防部業管諸處室和高階長官反映，未料遭峻冷回應，甚至以他「多事」嗤之以鼻，但他仍堅持依法步步推動。

李皓說，由於影響美軍售系統利益，美國安援局副局長甚至約他到新加坡面談，「我不相信一個中將的非計畫出國，可由美方破例」，結果一周內他獲得國防部派令，往新加坡參加海事年會。而在與美國那位將領見面時，李皓告知對方他將不再是「阻礙」，因為他已決心退伍。

李皓質疑，這次愛三系統延續案出事，媒體報導是未建案以作業維持門編列，其實三軍後勤維修，誰能有那麼多預算可率性決定運用方向？顯見國防部仍在藏匿些什麼，仍然不敢面對在途物資的鉅額可能已逾千億的納稅資本，國防部依法行政的決心和手段，又令人深刻「敬佩」一次。