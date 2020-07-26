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美索天鷹專案結餘款 國防部堅守財政紀律下令拒絕

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍採購阿帕契AH-64E攻擊直升機「天鷹專案」近期即將結案，傳有新台幣數十億元結餘款項，美軍透過美國在台協會（AIT）建議我方，要求以延長在台技協、技代等低階方式，持續把經費用完，建議軍方不須繳回國庫。圖／陸軍司令部
陸軍採購阿帕契AH-64E攻擊直升機「天鷹專案」近期即將結案，傳有新台幣數十億元結餘款項，美軍透過美國在台協會（AIT）建議我方，要求以延長在台技協、技代等低階方式，持續把經費用完，建議軍方不須繳回國庫。圖／陸軍司令部

陸軍採購25架阿帕契AH-64E攻擊直升機「天鷹專案」近期即將結案，傳有新台幣數十億元結餘款項，美軍透過美國在台協會（AIT）建議我方，要求以延長在台技術協助、技術代表留台等低階方式，持續把經費支用完，建議軍方不須繳回國庫。但陸軍以結餘款依財政作業規定必須繳庫為由，與美方相持不下，承受巨大壓力。

國防部今天（26日）下達政策指示強調，陸軍天鷹專案部分，目前已經核定結案，未來完成結算後的餘款，均會依照規定報繳國庫。

台美軍購案軍購款項依我國與美國政府簽訂的各軍購案發價書付款期程支付予美方帳戶，由美方依個案專款專用管理，確保有足夠額度用於支付國防合約商，以滿足我國戰備整備所需各項武器裝備；結案時須台美雙方須各自精算軍購案應支付的最終金額，若有餘款，美方須退匯給我國，這就是「軍購結餘款」。也因為這筆款項已在美方手中，要還給我國等於要美方將錢「吐回來」，美方因此常提出以其他項目支用的要求，希望不用再退錢給我方。

陸軍「天鷹專案」以包含軍售、訓練以及國內配合款總預算約572億元預算，採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機。編號「808」的AH-64E於2014年4月25日在龍潭基地附近進行飛行訓練時，不慎失事，我方當時原計畫以匯差結餘款約20億元另採購一架AH-64E，但美國國務院並未同意。目前陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機仍維持29架，全數部署在桃園龍潭601旅。

AH-64E阿帕契攻擊直升機全戰力成軍後，近期執行「天鷹專案」結案程序，經台美雙方計算將有數十億元結餘款項。據了解，結餘款項來自換裝訓練方案調整，陸軍跨海赴美換訓AH-64E，規劃前往美國德州胡德堡第21航空旅，實施在美國的接換裝與教官訓練，經費已匡列在軍購案內，由美方收取，但21航空旅卻遭到美軍裁撤，迫使我國在美接、換裝訓練，執行到一半時，被迫調整為在台施訓，因此有一筆沒有支用的結餘款。

由於「天鷹專案」近期即將結案，我方知會美方，統計餘款後須依規定繳回國庫，要求美方退款。但傳美軍透過AIT強烈要求我方，不要將餘款繳庫，希望以延長在台技協、技代方式，持續把經費支用完畢。

AH-64E在台換訓，美方派出技術協助代表人員來台，但都是退役人員，能傳授的僅限於低階戰術、技術階層，對已「全戰力」成軍的攻擊機隊助益不大，只是藉由延長技代留台時間把預算支用完而已，美方建議事項牴觸我國財政作業規範。我方希望，若真要爭取轉用結餘經費，希望聘用現役有實戰經驗的美軍教官來台，傳授進階的戰術或聯合作戰課程，再據以向國防部、國家安全會議爭取，台美喬不攏，陸軍等單位承受巨大壓力。但國防部昨天強調天鷹案已核定結案，結餘款均須繳回國庫。

國防部日前甫宣示，針對空軍愛國者三型飛彈重鑑測案的182億元對美軍購案，事前未經國防部核定，將檢討懲處空軍將領，但過程間沒有「外力」介入，也與「愛國者二型飛彈性能提升與採購愛三」案結餘款無關，此案昔稱「疾鋒專案」，總預算高達新台幣1791億餘元，即將於明年結案，國防部同樣宣示結餘款須繳庫。

陸軍 美軍 國防部

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