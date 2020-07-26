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悼念陸戰殉職官兵 AIT處長：向英豪致敬

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑表示，他代表美國在台協會，向陳志榮士官長和蔡博宇下士的家屬，致上最深的哀悼之意。圖／國防部提供
美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑表示，他代表美國在台協會，向陳志榮士官長和蔡博宇下士的家屬，致上最深的哀悼之意。圖／國防部提供

海軍陸戰隊今天在高雄海軍官校舉行「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公祭」。美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑出席致意，並透過AIT臉書向殉職人員致敬哀悼。

酈英傑表示，他代表美國在台協會，向陳志榮士官長和蔡博宇下士的家屬，致上最深的哀悼之意。這兩位陸戰隊官兵，為了保衛台灣的繁榮和自由，在執勤時不幸殉職。他們體現了台灣部隊最重要的精神：無私、英勇，並且不惜一切代價，堅定捍衛家園。

酈英傑說，士官長陳志榮和下士蔡博宇一直相當珍惜他們在陸戰隊的同袍情誼，也了解嚴格的訓練是要讓他們為未來的挑戰做好準備。現在，他們已經加入了世界各地、因公殉職的官兵英靈行列。「正是因為他們的犧牲，我們才能享有安全的家園。」

酈英傑說，他們兩位將被大家深深地懷念。要緬懷他們的最好方式，就是從這起悲劇中吸取教訓，並繼續嚴格且務實地進行準備，以確保台灣的戰備能力足以因應未來的威脅。願這兩位勇敢的官兵放心安息，並永遠知道他們的同袍將繼承遺志，繼續守護台灣。

酈英傑 陸戰隊 海軍

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