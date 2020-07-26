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馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

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馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
前總統馬英九（右）昨晚在金門縣長楊鎮浯（中）的陪同下，首站探望年初因黑鷹直升機事故死亡的洪鴻鈞媽媽。圖／摘自金門縣長楊鎮浯臉書
前總統馬英九（右）昨晚在金門縣長楊鎮浯（中）的陪同下，首站探望年初因黑鷹直升機事故死亡的洪鴻鈞媽媽。圖／摘自金門縣長楊鎮浯臉書

前總統馬英九今天重返戰地大膽島，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役，但其實他早在昨天傍晚就抵達金門，此行第一站就是去探望在今年初因黑鷹直升機事故而殞落的洪鴻鈞中將高齡93歲的洪媽媽，馬英九親切的與老人家閒話家常，並表示，洪鴻鈞為國家的犧牲奉獻，我們未曾忘記。

已逝的洪鴻鈞中將，在2012年升少將，當時由馬英九親自主持晉升少將儀式的，馬總統此次抵金，特別表示要來向洪媽媽致意，昨晚6點多，馬英九造訪一行洪鴻鈞位於金城鎮北門的老家，隨行的還有前國防部長高華柱，據了解，洪鴻鈞當年是由時任國防部長的高華柱授階，洪鴻鈞也曾是高華柱的陸軍聯絡官，因此高華柱對他特別有感情，連洪媽媽都認識高部長。

馬英九表示，洪中將優秀的資質與完整的受訓資歷，這樣的人才，實在讓人印象深刻，感謝他對國家的犧牲奉獻，他也要洪媽媽多保重身體，讓洪媽媽相當感動，忍不住紅了眼眶。

洪媽媽表示，以前的人孩子生得多，家裡有八個孩子，洪鴻鈞身為哥哥，為了減輕父母的辛勞，放棄學業、自願從軍，後來還升了將軍，家族和鄉里都感到光榮。

金門縣長楊鎮浯昨晚也全程陪同，他說， 洪鴻鈞是優秀的金門子弟，黑鷹直升機意外傳出時，金門鄉親都相當震驚，洪鴻鈞中將用他的一生，來奉獻給了國家，甚至將這份捨身大義所發散的光芒，留給了所有的金門鄉親；

洪鴻鈞是相當優秀的將領，有「兩棲蛙人將軍」之稱，曾到美國突擊兵學校受訓，外文能力極佳，曾任花防參謀長、東指部指揮官、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長、航特參謀長等職，於2019年6月接任國防部情報次長室少將助次，今年1月2日搭乘黑鷹直升機，意外墜落身亡。

前總統馬英九（前左三）昨晚抵金，首站就是拜訪已故洪鴻鈞中將的媽媽，並與其家人合影。圖／摘自金門縣長楊鎮浯臉書
前總統馬英九（前左三）昨晚抵金，首站就是拜訪已故洪鴻鈞中將的媽媽，並與其家人合影。圖／摘自金門縣長楊鎮浯臉書

金門 馬英九

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