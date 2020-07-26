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「陸戰英雄」追晉覆旗 蔡英文、AIT處長出席公奠
海軍陸戰隊本月3日登陸作戰操演意外釀上士陳志榮及上兵蔡博宇死亡，今上午於海軍官校舉行聯合公祭，進行追晉、覆旗儀式。AIT處長酈英傑率團隊出席公祭，蔡英文總統到場頒給家屬褒揚令，並向家屬慰問致意後離去。
海軍今以「英勇殉職隊員」進行公祭，會場外設置大片「留言牆」，包括同袍寫下不捨心情及紀念話語，也截取網友留言「任務結束、一路好走」。
海軍司令劉志斌頒授一星陸戰獎章、追晉官階給陳志榮及蔡博宇家屬，並以海陸隊旗、國旗覆棺，場面莊嚴肅穆；AIT處長酈英傑帶隊公奠，獻花完司儀特別用英語告知要鞠躬。
今現場播放10多分鐘紀念影片，中士林彥駿是陳志榮學弟，感性地說「想親耳聽你說我是你的驕傲，未來還有機會可以繼續當你的學弟」；上兵顏奕賢稱讚蔡博宇「他真的是我這輩子認識最勤奮老實的一個人」。
29歲陳志榮出生高雄旗山，陸軍專科學校畢業，投身海陸服役超過11年，任職連隊副排長，曾執行「107年岸置火砲射擊」、「108年250公里長行軍」、「108年三軍聯合作戰訓練測考」、「109兩棲基地任務」等，此次率艇身為艇長，在緊急時刻奮不顧身捨己救人，追晉三等士官長。
25歲蔡博宇出生雲林二崙，吳鳳科大資訊工程系畢業後選擇加入海陸，服役滿4年，曾執行「106、107年岸置火砲射擊」、「108年250公里長行軍」、「108年三軍聯合作戰訓練測考」、「109兩棲基地任務」等，此次全心全力、不畏艱難投入操演任務，發揮堅毅不撓、忠勇愛國精神，追晉下士。
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