國軍軍法系統在洪仲丘案後丟掉的少將編階 本月恢復了

國防部近期調整將級員額編制，除決定在空軍防空暨飛彈指揮部增編一名中將副指揮官、八軍團增編一席少將副指揮官外，同時也進行國軍軍法將級編制調整。國防部最高檢察署檢察長原為上校編階，本月起調整為少將。

總統府本月公告「國防部各級軍事法院組織準則」修正案，配合國軍軍法將級編制調整，最高軍事法院檢察署檢察長原「上校」編階，自109年7月1日調整為「少將」編階，因此修正此準則第13條及第24條，「最高軍事法院檢察署置檢察長一人，少將」；全案自發布日實施。

外界對「國防部最高軍事法院檢察署檢察長」最熟悉者，是「洪仲丘案」期間為此案代表軍方對外發言的曹金生，但因其對外發言方式溝通效果欠佳，引起社會關注與普遍討論，被形容公信力遭打趴，當時曹金生就是空軍少將。

而據了解，曹退職後，不但軍法系統在軍中執法權遭到取消，國防部也在「精粹案」中將「國防部最高軍事法院檢察署檢察長」降編為上校。此次是經國防部法律事務司爭取，將這項職務恢復為少將。

目前國軍軍法系統有一名中將司長、一名最高法院少將院長與一名法律事務司少將處長。本月恢復少將編階的國防部最高檢察署檢察長尚未派任少將官員。