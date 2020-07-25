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大膽島大捷七十周年 陸軍籲官兵謹記以寡擊眾歷史

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令陳寶餘今天於大膽島主持完紀念典禮暨生明廳數位隊史館啟用儀式後，與戰役遺眷合影。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令陳寶餘今天於大膽島主持完紀念典禮暨生明廳數位隊史館啟用儀式後，與戰役遺眷合影。圖／陸軍司令部提供

今年是金門大二膽戰役70周年紀念，陸軍司令部今(25)日在大膽島舉辦「大二膽島戰役70周年紀念典禮」，並邀請參戰將士遺族共同參與。陸軍司令陳寶餘表示，國軍當年在島上以不到三百人的兵力，對抗七百多名登陸敵軍，成功締造了「大膽島大捷」。他呼籲國軍官兵謹記歷史經驗，持續勤訓精練，建構堅實戰力，成為捍衛國家安全最堅強的後盾。

大二膽戰役是國軍來台後在單一戰役中全面擊潰共軍攻勢的重要戰史。陸軍金門防衛指揮部今天發出新聞稿表示，希望透過這項活動，傳承「美麗家園，由我守護」的核心價值，也讓國人瞭解大二膽戰役的歷史意義，以激發軍民愛國意志，凝聚全民國防共識。

金門防衛指揮部表示，活動首先由陳寶餘偕同戰士遺族及金防部官兵代表，至太武山公墓為已故烈士獻花致祭，場面莊嚴隆重；隨後陳寶餘至大膽島主持紀念典禮暨「生明廳數位隊史館」啟用儀式，並將紀念牌致贈胡璉將軍與賴生明士官長遺族，表達對參戰將士的感念。

陳寶餘致詞中表示，大二膽島位於戰略要地的金門地區，為捍衛台海安全的堅實堡壘，大二膽戰役更是極具歷史價值與地位的重要戰役。回顧戰史，共軍在民國39年7月26日夜晚，對大二膽發動砲擊，國軍以225團第1營不到三百人的兵力，對抗七百多名登陸敵軍，經過全體官兵的浴血奮戰，擊斃共軍三百餘人，生俘二百餘人，成功締造了「大膽島大捷」。

金防部表示，「生明廳」數位隊史館內增設了多媒體互動專區及大膽戰士擴增實境AR系統，以擬真戰地情境，規劃「地緣關係」、「歷史沿革」、「光榮之戰」及「戰地風情」等四大主題，引領訪客身歷大二膽戰役時空背景，親身體驗作戰過程。「生明廳」不僅是對戰史的回顧，更充滿歷史資料的人文關懷，亦與時俱進結合擴增實境技術，賦予大二膽戰役嶄新的歷史面貌。

國軍 金門 大膽島

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