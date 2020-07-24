于非共諜案 監院糾正國防部

監察院今天表示，1950年政府宣布破獲于非共諜案，雖對國家安全確有貢獻，但該案被告達116人，過程中涉及逼供、不當裁判等，造成日後政府賠償共2億4113萬3千餘元，其中紀錄片導演洪維健更因父母遭不當審判成為台灣最小政治犯，因此在今天通過監委高鳳先、楊美鈴提案，糾正國防部。

高鳳先表示，經查，該案破獲時于非已逃回中國大陸，國防部中校參謀蘇藝林、中共情報人員蕭明華等共105人遭捕，其中30人判死刑槍決，另75人遭軍事法院判處10年至15年有期徒刑；但被捕者中，不乏受無端牽連者，也因當時不當牽連而入獄或遭槍決，且至今未獲平反。

高鳳仙指出，冤案其中之一的洪維健父母洪世鼎及朱瑜，僅因參加于非授課的「心理學班」而被牽連，但兩人對於首謀于非的共黨身分並無所悉，仍被認為「參加叛亂組織」，分別判處13年與10年有期徒刑。高說，朱瑜被逮捕時已懷孕5個月，保外就醫產下洪維健，由朱瑜短暫哺乳後送外婆撫養，嗣於4歲半時被送去土城生教所與母親同住至小學3年級，因此被稱為「台灣最小政治犯」。

高鳳仙說，諸多被告在調查局或保安處有受到刑求拷打、深夜訊問、疲勞訊問等不人道待遇，偵審方式嚴重侵害人權，且有6位被告在徒刑或感訓期屆滿後，保安司令部卻未立即依法釋放，國防部均有疏失，因此提出糾正。