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共機夜戰挑釁 學者籲國軍調整、擬定應變計畫

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
媒體報導，中共戰機昨晚及今天凌晨連續闖入我台灣西南空域防空識別區（ADIZ)，遭空軍強勢驅離。圖/空軍資料照
媒體報導，中共戰機昨晚及今天凌晨連續闖入我台灣西南空域防空識別區（ADIZ)，遭空軍強勢驅離。圖/空軍資料照

媒體報導，中共戰機昨晚及今天凌晨連續闖入我台灣西南空域防空識別區（ADIZ)，遭空軍強勢驅離。學者今天表示，共軍明顯在展示提升後的空中兵力戰備能力，國軍如何調整、擬定應變計劃，將是國安高層嚴峻挑戰。

空軍今天未證實共機動態相關訊息，僅表示對於台灣周邊海、空域狀況均能全程掌握並適切應處，目前狀況均正常。

而針對共軍從三月迄今，兩度於夜間派遣軍機進入我防空識別區。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲指出，由於夜間儀器飛行的難度大、風險高；而共軍軍機於夜間實施遠海長訓，極可能是向我方與周邊國家展示，共軍空中兵力不僅在戰備能力上已有所提升，就連導航與指管通情系統的資訊化也有大幅度的進步，藉此向相關各方傳達「不要輕舉妄動」的訊息。

揭仲進一步表示，由於共軍空中兵力的訓練越來越強調「遠征化、實戰化、體系化」，又已經把「掌控我防空識別區西南角」列為未來可能目標的情況下，日後共軍軍機在夜間於我防空識別區西南角實施演訓的頻率與規模，應該會逐步提升。

揭仲認為，在夜間飛行對雙方飛行員都是風險高、壓力大，且當前兩岸嚴重缺乏互信，也不存在「軍事意外防止機制」的情況下；該如何調整、擬定國軍的應變計劃，以便在維持現有空防縱深的同時，又能防止讓意外升級為雙方都不想要的衝突，就成為我國安高層嚴峻的挑戰。

空軍 國軍 國安

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